Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an

Pentru că au un sezon foarte scurt – în special în lunile august și septembrie – una dintre cele mai bune metode de a le păstra aroma este transformarea lor într-o dulceață de casă.
Așa vei putea să te bucuri de gustul lor intens chiar și în lunile reci.
Ingrediente pentru dulceață de smochine (aprox. 3 borcane)
-
1 kg de smochine coapte
-
500 g zahăr (sau 400 g, dacă fructele sunt foarte dulci)
-
Zeama de la 1 lămâie (ajută la conservare și la textură)
Mod de preparare
-
Spală bine smochinele, îndepărtează codițele și taie-le în sferturi. Nu este nevoie să le cureți de coajă – aceasta se va topi la fiert.
-
Pune fructele într-o oală mare împreună cu zahărul și zeama de lămâie.
-
Lasă amestecul la frigider cel puțin o oră (ideal peste noapte), ca smochinele să își lase sucul.
-
Fierbe la foc mic timp de 40-50 de minute, amestecând ocazional, până când compoziția capătă consistența dorită.
-
Pentru o textură fină, pasează dulceața cu blenderul.
-
Pentru o variantă rustică, las-o cu bucăți de fruct.
-
-
Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și întoarce-le cu capacul în jos până se răcesc, pentru a face vid.
Proprietățile smochinelor
Smochinele sunt un fruct delicat, cu pulpă cărnoasă și dulce, dar și cu o valoare nutritivă remarcabilă. Sunt alcătuite în mare parte din apă și, deși au un conținut redus de proteine, acestea reprezintă al doilea nutrient ca proporție în compoziția lor.
Beneficii principale:
-
Ajută la reducerea colesterolului și la reglarea nivelului de glucoză din sânge.
-
Sunt o sursă naturală de calciu și magneziu, contribuind la sănătatea oaselor.
-
Oferă energie rapidă datorită conținutului ridicat de zaharuri naturale.
Valori nutriționale pentru 100 g de smochine proaspete:
-
Energie: 74 kcal
-
Carbohidrați: 19,2 g
-
Zahăr: 16,26 g
-
Fibre: 2,9 g
-
Proteine: 0,75 g
-
Potasiu: 270 mg
-
Calciu: 38 mg
Cum poți folosi dulceața de smochine?
-
Pe pâine prăjită la micul dejun
-
În combinație cu brânzeturi fine
-
Ca topping pentru prăjituri sau iaurt
-
În sosuri dulci-acrișoare pentru carne