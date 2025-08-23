Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an

Pentru că au un sezon foarte scurt – în special în lunile august și septembrie – una dintre cele mai bune metode de a le păstra aroma este transformarea lor într-o dulceață de casă.

Așa vei putea să te bucuri de gustul lor intens chiar și în lunile reci.

Ingrediente pentru dulceață de smochine (aprox. 3 borcane)

1 kg de smochine coapte

500 g zahăr (sau 400 g, dacă fructele sunt foarte dulci)

Zeama de la 1 lămâie (ajută la conservare și la textură)

Mod de preparare

Spală bine smochinele, îndepărtează codițele și taie-le în sferturi. Nu este nevoie să le cureți de coajă – aceasta se va topi la fiert. Pune fructele într-o oală mare împreună cu zahărul și zeama de lămâie. Lasă amestecul la frigider cel puțin o oră (ideal peste noapte), ca smochinele să își lase sucul. Fierbe la foc mic timp de 40-50 de minute, amestecând ocazional, până când compoziția capătă consistența dorită. Pentru o textură fină, pasează dulceața cu blenderul.

Pentru o variantă rustică, las-o cu bucăți de fruct. Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și întoarce-le cu capacul în jos până se răcesc, pentru a face vid.

Proprietățile smochinelor

Smochinele sunt un fruct delicat, cu pulpă cărnoasă și dulce, dar și cu o valoare nutritivă remarcabilă. Sunt alcătuite în mare parte din apă și, deși au un conținut redus de proteine, acestea reprezintă al doilea nutrient ca proporție în compoziția lor.

Beneficii principale:

Ajută la reducerea colesterolului și la reglarea nivelului de glucoză din sânge.

Sunt o sursă naturală de calciu și magneziu , contribuind la sănătatea oaselor.

Oferă energie rapidă datorită conținutului ridicat de zaharuri naturale.

Valori nutriționale pentru 100 g de smochine proaspete:

Energie: 74 kcal

Carbohidrați: 19,2 g

Zahăr: 16,26 g

Fibre: 2,9 g

Proteine: 0,75 g

Potasiu: 270 mg

Calciu: 38 mg

Cum poți folosi dulceața de smochine?