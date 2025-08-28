Dulceața de struguri: cum transformi boabele coapte într-un desert rafinat

Nu se găsește des pe mesele românilor, însă odată ce o încerci, devine o rețetă de nelipsit din cămara de iarnă. Gustul dulce și intens, parfumul specific strugurilor copți și textura catifelată fac din această dulceață un adevărat deliciu.

Iată cum poți pregăti acasă, pas cu pas, o dulceață de struguri care să cucerească pe oricine:

Ingrediente necesare:

2 kg struguri negri sau albi (de preferat cu boabe mari și dulci)

1,5 kg zahăr

zeama de la o lămâie

opțional: un baton de scorțișoară sau câteva cuișoare pentru aromă

Mod de preparare:

1. Alegerea și pregătirea strugurilor

Alege struguri bine copți, fără urme de stricăciuni. Spală-i bine și desprinde boabele de pe ciorchine. Dacă vrei o dulceață mai fină, îndepărtează și sâmburii, însă acest pas este opțional.

2. Pregătirea boabelor

Strivește ușor boabele, pentru a elibera sucul lor dulce și parfumat.

3. Fierberea inițială

Pune strugurii într-o cratiță încăpătoare și adaugă zahărul. Amestecă și lasă totul să stea câteva ore, până când zahărul se dizolvă parțial în sucul lăsat de struguri.

4. Fierberea propriu-zisă

Pune vasul la foc mic și lasă compoziția să fiarbă, amestecând din când în când. Spuma formată deasupra trebuie îndepărtată cu o lingură.

5. Adăugarea aromei

Când dulceața începe să se lege, adaugă zeama de lămâie și, dacă dorești, scorțișoara sau cuișoarele. Acestea îi vor da un parfum special și o notă sofisticată.

6. Verificarea consistenței

Dulceața este gata atunci când siropul capătă o textură ușor densă, dar nu foarte vâscoasă. Un truc este să pui câteva picături pe o farfurie rece: dacă își păstrează forma, dulceața e numai bună de pus în borcane.

7. Ambalarea

Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și întoarce-le cu capacul în jos pentru câteva minute, pentru a se forma vidul.

Sfaturi utile:

Dulceața de struguri este ideală pentru a fi servită cu clătite, pe pâine prăjită, în prăjituri sau chiar alături de brânzeturi fine.

Dacă preferi o consistență mai fină, poți pasa boabele înainte de fierbere, obținând astfel o dulceață asemănătoare cu gemul.

Dulceața de struguri nu este doar un desert gustos, ci și o metodă minunată de a conserva aroma toamnei pentru lunile reci de iarnă.