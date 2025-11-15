Limba cu măsline: preparatul vintage care cucerește din nou România

Este una dintre acele rețete clasice pe care românii le-au moștenit din bucătăria veche, adaptată în timp, dar păstrată în meniurile de familie, la restaurante și în cărțile de bucate din generație în generație.

În ciuda numelui modest, preparatul ascunde o aromă rafinată, un gust bogat și o textură extrem de plăcută. Limba devine fragedă ca untul, iar sosul de roșii cu măsline aduce acel echilibru perfect între dulce-acrișor și sărat.

De unde vine limba cu măsline?

Deși este considerată de mulți drept o mâncare românească autentică, preparatul are origini balcanice și otomane, fiind influențat de bucătăria turcească și grecească. În bucătăria otomană, carnea fiartă în sos de roșii și măsline era frecventă, iar rețeta a fost preluată și adaptată de popoarele din regiune.

În România, felul a devenit popular în special în:

Muntenia și Oltenia , unde există numeroase variante locale;

restaurantele tradiționale din perioada interbelică;

bucătăria de familie, transmisă de la bunici la nepoți. Citește pe Antena3.ro România mai are timp să negocieze preluarea Lukoil. Statele Unite prelungesc termenul pentru impunerea sancţiunilor

Astăzi îl găsești în continuare în restaurante cu specific tradițional și în meniurile de catering pentru evenimente, fiind considerat un preparat „de casă” elegant.

Unde se găsește astăzi limba cu măsline?

în restaurante tradiționale românești , mai ales în sudul țării;

în meniurile unor localuri de tip „bistro românesc”;

în gospodării, la mesele de weekend sau la sărbători;

în magazine: limba de vită sau de porc se găsește în majoritatea supermarketurilor și măcelăriilor.

Popularitatea preparatului revine în creștere, pe fondul interesului pentru rețete vechi reînviate și gastronomie autentică.

Cum facem limba cu măsline acasă – rețeta clasică

Ingrediente:

1 kg limbă de vită (sau porc, pentru varianta mai rapidă)

200–250 g măsline negre sau kalamata, fără sâmburi

1 ceapă mare

1 morcov

2–3 foi de dafin

1 lingură făină

250 ml suc de roșii sau 2 linguri pastă de tomate

2–3 linguri ulei

sare și piper după gust

opțional: vin alb, lămâie, capere, usturoi

Mod de preparare:

1. Fierberea limbii

Spală bine limba și pune-o la fiert în apă rece. Adaugă sare, ceapa întreagă, morcovul și foile de dafin. Las-o să fiarbă 1,5–2 ore (sau ~1 oră pentru limba de porc). Când este moale, scoate-o, las-o câteva minute la răcit, apoi curăță pielea cât încă este caldă. Taie limba în felii subțiri.

2. Pregătirea sosului

Într-o tigaie, călește ușor o lingură de făină în ulei. Adaugă sucul de roșii și amestecă bine. Completează cu supă din apa în care a fiert limba (aprox. 300 ml). Adaugă măslinele – dacă sunt foarte sărate, le poți opări puțin. Poți adăuga un strop de vin alb sau câteva felii de lămâie pentru aromă.

3. Finalizarea

Pune feliile de limbă în sos și lasă totul să fiarbă împreună 10–15 minute.

Potrivește de sare și piper.

Opțional, poți adăuga un pic de usturoi sau câteva capere pentru un plus de savoare.

Cum se servește

Limba cu măsline este excelentă cu:

piure de cartofi,

orez,

paste scurte,

mămăligă,

pâine proaspătă de casă.

De ce iubesc românii limba cu măsline?

Este o rețetă fragedă, aromată și elegantă , potrivită atât pentru mese de familie cât și pentru ocazii speciale.

E un preparat cu istorie, gust autentic și amintiri din copilărie.

Se prepară relativ ușor, iar ingredientele sunt accesibile.

Limba cu măsline rămâne o demonstrație perfectă a felului în care gastronomia românească îmbină influențele balcanice cu gusturile locale, transformând un ingredient simplu într-un fel tradițional de mare clasă.