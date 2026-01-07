Mâncarea-minune: de ce românii iubesc tocănița de urzici

Dacă aveți prin congelator vreo pungă cu urzici congelate, nu ezitați să le folosiți acum. Consumate din cele mai vechi timpuri în satele românești, urzicile erau considerate un adevărat leac natural, indicat pentru detoxifiere și întărirea organismului.
Simplă, ieftină și extrem de sănătoasă, tocănița de urzici este o rețetă care merită readusă în meniul nostru.
Ingrediente pentru tocăniță de urzici
-
500 g urzici proaspete
-
1 ceapă mare
-
3–4 căței de usturoi
-
2 linguri ulei (sau unt pentru gust mai bogat)
-
1 lingură făină (opțional)
-
150 ml apă sau zeamă în care au fiert urzicile
-
Sare, după gust
-
Piper (opțional)
-
Mămăligă sau pâine, pentru servire
Mod de preparare – pas cu pas
-
Curățarea urzicilor
Urzicile se aleg cu grijă, se spală în mai multe ape reci pentru a elimina impuritățile și nisipul.
-
Opărirea urzicilor
Se fierb în apă clocotită cu puțină sare timp de 3–5 minute, până se înmoaie. Se scot cu spumiera și se păstrează puțin din apa în care au fiert.
-
Tocarea
După ce s-au răcit ușor, urzicile se toacă mărunt, cu cuțitul sau în blender, în funcție de textura dorită.
-
Călirea cepei
Ceapa se toacă fin și se călește în ulei, la foc mic, până devine sticloasă.
-
Prepararea tocăniței
Se adaugă urzicile tocate peste ceapă, se amestecă bine și se completează cu puțină zeamă din apa în care au fiert.
-
Îngroșarea (opțional)
Dacă se dorește o consistență mai legată, se poate adăuga o lingură de făină dizolvată în puțină apă rece.
-
Usturoiul și condimentarea
La final se adaugă usturoiul pisat, sarea și piperul. Se mai lasă 2–3 minute pe foc și se oprește.
Tocănița de urzici se servește caldă, alături de mămăligă, ou ochi sau chiar cu pește prăjit, după tradiție.
Beneficiile consumului de urzici
Urzicile sunt considerate un superaliment natural, cu numeroase beneficii pentru sănătate:
✔ Bogate în vitamine și minerale
Conțin vitaminele A, C, K, complexul B, dar și fier, calciu, magneziu și potasiu.
✔ Ajută la combaterea anemiei
Datorită conținutului ridicat de fier, urzicile sunt recomandate persoanelor cu anemie sau oboseală cronică.
✔ Detoxifică organismul
Urzicile susțin funcția ficatului și a rinichilor, ajutând la eliminarea toxinelor.
✔ Întăresc sistemul imunitar
Vitamina C și antioxidanții contribuie la creșterea rezistenței organismului.
✔ Susțin sănătatea articulațiilor
Au efect antiinflamator și pot fi benefice în afecțiuni reumatice.
✔ Reglează glicemia
Consumul regulat de urzici poate ajuta la menținerea unui nivel echilibrat al zahărului din sânge.