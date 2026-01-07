Mâncarea-minune: de ce românii iubesc tocănița de urzici

Dacă aveți prin congelator vreo pungă cu urzici congelate, nu ezitați să le folosiți acum. Consumate din cele mai vechi timpuri în satele românești, urzicile erau considerate un adevărat leac natural, indicat pentru detoxifiere și întărirea organismului.

Simplă, ieftină și extrem de sănătoasă, tocănița de urzici este o rețetă care merită readusă în meniul nostru.

Ingrediente pentru tocăniță de urzici

500 g urzici proaspete

1 ceapă mare

3–4 căței de usturoi

2 linguri ulei (sau unt pentru gust mai bogat)

1 lingură făină (opțional)

150 ml apă sau zeamă în care au fiert urzicile

Sare, după gust

Piper (opțional)

Mămăligă sau pâine, pentru servire

Mod de preparare – pas cu pas

Curățarea urzicilor

Urzicile se aleg cu grijă, se spală în mai multe ape reci pentru a elimina impuritățile și nisipul. Opărirea urzicilor

Se fierb în apă clocotită cu puțină sare timp de 3–5 minute, până se înmoaie. Se scot cu spumiera și se păstrează puțin din apa în care au fiert. Tocarea

După ce s-au răcit ușor, urzicile se toacă mărunt, cu cuțitul sau în blender, în funcție de textura dorită. Călirea cepei

Ceapa se toacă fin și se călește în ulei, la foc mic, până devine sticloasă. Prepararea tocăniței

Se adaugă urzicile tocate peste ceapă, se amestecă bine și se completează cu puțină zeamă din apa în care au fiert. Îngroșarea (opțional)

Dacă se dorește o consistență mai legată, se poate adăuga o lingură de făină dizolvată în puțină apă rece. Usturoiul și condimentarea

La final se adaugă usturoiul pisat, sarea și piperul. Se mai lasă 2–3 minute pe foc și se oprește.

Tocănița de urzici se servește caldă, alături de mămăligă, ou ochi sau chiar cu pește prăjit, după tradiție.

Beneficiile consumului de urzici

Urzicile sunt considerate un superaliment natural, cu numeroase beneficii pentru sănătate:

✔ Bogate în vitamine și minerale

Conțin vitaminele A, C, K, complexul B, dar și fier, calciu, magneziu și potasiu.

✔ Ajută la combaterea anemiei

Datorită conținutului ridicat de fier, urzicile sunt recomandate persoanelor cu anemie sau oboseală cronică.

✔ Detoxifică organismul

Urzicile susțin funcția ficatului și a rinichilor, ajutând la eliminarea toxinelor.

✔ Întăresc sistemul imunitar

Vitamina C și antioxidanții contribuie la creșterea rezistenței organismului.

✔ Susțin sănătatea articulațiilor

Au efect antiinflamator și pot fi benefice în afecțiuni reumatice.

✔ Reglează glicemia

Consumul regulat de urzici poate ajuta la menținerea unui nivel echilibrat al zahărului din sânge.