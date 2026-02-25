Mâncarea smerită din Postul Paștelui: supa de ceapă mănăstirească

Supa de ceapă de post, în stil mănăstiresc, este una dintre acele rețete vechi, care demonstrează că din puține ingrediente pot ieși mâncăruri pline de gust și de sens. Este o supă hrănitoare, aromată și liniștitoare, gătită lent, cu răbdare – așa cum se gătea odinioară în mănăstiri.

Ceapa, ingredientul principal, este lăsată să fiarbă încet, până devine dulce și catifelată, fără grabă, fără adaosuri inutile. O mâncare simplă, dar profundă.

Ingrediente (4 porții)

1 kg ceapă albă sau galbenă

2 linguri ulei (de preferat de floarea-soarelui)

1,5 l apă

sare, după gust

piper boabe (opțional)

1 frunză de dafin (opțional)

pâine prăjită, pentru servire

Mod de preparare

Curățarea cepei: Ceapa se curăță și se taie solzișori sau julien subțire. Cu cât feliile sunt mai subțiri, cu atât supa va deveni mai dulce și mai aromată.

Înăbușirea ușoară: Într-o oală încăpătoare se pune uleiul la foc mic. Se adaugă ceapa și se lasă să se înmoaie foarte lent, fără să se rumenească. Se amestecă din când în când, cu răbdare.

Fierberea lentă: După ce ceapa devine sticloasă și moale, se adaugă apa, sarea, piperul și frunza de dafin. Se lasă la fiert la foc mic 30–40 de minute, până ce supa capătă gust dulce și limpede.

Ajustarea gustului: Se gustă și se mai potrivește de sare. Dafinul se scoate la final.

Cum se servește

Supa se servește fierbinte, alături de pâine prăjită, simplă sau frecată cu puțin usturoi, pentru cei care doresc un plus de aromă. În mănăstiri, se spune că această supă este mai bună a doua zi, când aromele se așază.

De ce este specială această supă

este 100% de post

este ușoară, dar sățioasă

ajută digestia și încălzește organismul

respectă principiile bucătăriei mănăstirești: simplitate, răbdare, cumpătare

Supa de ceapă de post nu este doar o rețetă, ci o lecție despre echilibru și tihnă. O mâncare care te oprește puțin din grabă și te aduce mai aproape de lucrurile simple, dar adevărate.