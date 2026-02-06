Micul dejun asiatic devenit viral pe TikTok. Cum să prepari Congee

Are la bază orez și condimente, și este gata în doar 30 d e minute.

Rețetă de congee

Ingrediente

- jumătate de cană de ore

- un litru de apă

- sare

-condimente și verdeață

Mod de preparare

Toarnă orezul într-o cratiță cu apă clocotită, amestecă constant la foc mic timp de 30 de minute până devine o pastă mătăsoasă.

Sărează orezul și adaugă apoi condimentele preferate, cum ar fi ghimbir, usturoi ras, piper, semințe de in, ceapă verde ori pătrunjel, sau chiar ou poșat, notează spynews.ro.