Micul dejun asiatic devenit viral pe TikTok. Cum să prepari Congee

Are la bază orez și condimente, și este gata în doar 30 d e minute.
Rețetă de congee
Ingrediente
- jumătate de cană de ore
- un litru de apă
- sare
-condimente și verdeață
Mod de preparare
Toarnă orezul într-o cratiță cu apă clocotită, amestecă constant la foc mic timp de 30 de minute până devine o pastă mătăsoasă.
Sărează orezul și adaugă apoi condimentele preferate, cum ar fi ghimbir, usturoi ras, piper, semințe de in, ceapă verde ori pătrunjel, sau chiar ou poșat, notează spynews.ro.
