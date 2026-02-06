x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Micul dejun asiatic devenit viral pe TikTok. Cum să prepari Congee

Micul dejun asiatic devenit viral pe TikTok. Cum să prepari Congee

de Redacția Jurnalul    |    06 Feb 2026   •   09:30
Micul dejun asiatic devenit viral pe TikTok. Cum să prepari Congee
Sursa foto: Tikok/Congee se prepară rapid și ușor.

Congee este un mic dejun asiatic devenit viral pe rețelele sociale deoarece se prepară simplu și rapid, și are un gust delicios.

Are la bază orez și condimente, și este gata în doar 30 d e minute. 

Rețetă de congee

Ingrediente 

- jumătate de cană de ore

- un litru de apă

- sare

-condimente și verdeață

Mod de preparare

Toarnă orezul într-o cratiță cu apă clocotită, amestecă constant la foc mic timp de 30 de minute până devine o pastă mătăsoasă.

Sărează orezul și adaugă apoi condimentele preferate, cum ar fi ghimbir, usturoi ras, piper, semințe de in, ceapă verde ori pătrunjel, sau chiar ou poșat, notează spynews.ro.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: retete micul dejun
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri