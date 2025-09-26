Mucegaiul din dulceață: De ce este periculos pentru sănătate

Deși pare tentant să îndepărtezi stratul vizibil de mucegai și să consumi restul produsului, experții recomandă aruncarea întregului conținut.

Atenție la micotoxine!

Conservele cu pete de mucegai alb-verzui pot conține micotoxine.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), acestea pot genera diverse probleme de sănătate, de la intoxicații acute la boli cronice, deficiențe ale sistemului imunitar sau cancer. Chiar și aunci când mucegaiul nu produce micotoxine, prezența acestuia poate provoca probleme respiratorii sau alte reacții adverse.

Mucegaiul poate pătrunde în profunzimea produsului iar în cazul gemurilor, datorită texturii vâscoase, sporii se pot răspândi cu ușurință în întregul conținut al borcanului. Prin urmare, îndepărtarea mucegaiului de la suprafață nu este sufiecientă pentru a elimina riscurile.

Recomandările specialiștilor

Specialiștii recomandă aruncarea imediată a produsului contaminat, o măsură esențială de prevenție. Înlocuirea gemului mucegăit cu unul proaspăt, eventual preparat acasă, este o practică mult mai sigură și sănătoasă.

Deși unele opinii din Regatul Unit sugerează că îndepărtarea mucegaiului de la suprafață poate fi suficientă, aceste puncte de vedere se bazează mai mult pe tradiții culinare decât pe dovezi științifice.

Autoritățile din Canada descurajează ferm consumul produselor cu mucegai, chiar și după îndepărtarea suprafeței afectate.

Consumul gemurilor și dulcețurilor mucegăite poate expune organismul la efectele nocive ale micotoxinelor, care au fost asociate cu boli grave și chiar decese atât în rândul animalelor, cât și al oamenilor. De aceea, orice urmă de mucegai pe conserve trebuie tratată cu seriozitate, potrivit catine.ro.