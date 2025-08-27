x close
Jurnalul.ro Timp liber Culinar O rețetă de colecție: cum se prepară dulceața de pepene galben

O rețetă de colecție: cum se prepară dulceața de pepene galben

de Andreea Tiron    |    27 Aug 2025   •   09:30
O rețetă de colecție: cum se prepară dulceața de pepene galben

Pepenele galben este un fruct adorat vara pentru gustul său dulce, aroma intensă și textura zemoasă. Pe lângă consumul proaspăt, acesta poate fi transformat într-o dulceață spectaculoasă, cu un parfum aparte și o culoare aurie ce încântă privirea.

Deși este mai puțin cunoscută decât dulceața de căpșuni sau cireșe, dulceața de pepene galben merită încercată, fiind o rețetă rafinată și surprinzătoare.

Ingrediente necesare

  • 1 kg de pulpă de pepene galben (curățată de coajă și semințe)

  • 800 g zahăr

  • sucul de la o lămâie mare

  • 1 păstaie de vanilie sau 1 plic de zahăr vanilat

  • opțional: câteva felii subțiri de ghimbir pentru un plus de aromă

Mod de preparare – pas cu pas

1. Pregătirea fructului

  • Se alege un pepene galben bine copt, parfumat și dulce.

  • Se curăță de coajă și semințe, apoi se taie cubulețe mici, potrivite.

2. Macerarea cu zahăr

  • Bucățile de pepene se pun într-un vas mare, se acoperă cu zahărul și sucul de lămâie.

  • Se lasă la frigider câteva ore sau peste noapte, pentru ca pepenele să lase siropul dulce și aromat.

3. Fierberea dulceții

  • Se pune amestecul pe foc mic și se lasă să fiarbă, amestecând din când în când.

  • Spuma care se formează deasupra se îndepărtează cu grijă.

  • După ce dulceața începe să se lege (aprox. 40-50 de minute), se adaugă vanilia și, dacă se dorește, ghimbirul.

4. Testul de consistență

  • Pentru a verifica dacă este gata, se pune o picătură de sirop pe o farfurie rece. Dacă nu se împrăștie și rămâne fermă, dulceața este perfectă.

5. Borcanele

  • Dulceața se toarnă fierbinte în borcane sterilizate.

  • Se închid ermetic și se lasă acoperite cu un prosop până se răcesc complet.

Cum se consumă dulceața de pepene galben

Această dulceață este ideală alături de:

  • clătite sau gogoși,

  • prăjituri cu blat pufos,

  • iaurt natural sau brânză de vaci,

  • sau pur și simplu pe pâine cu unt, ca un mic dejun dulce și aromat.

Beneficiile pepenelui galben

Pe lângă gustul său delicios, pepenele galben aduce și numeroase beneficii:

  • este bogat în vitamina C și betacaroten, cu efect antioxidant,

  • ajută la hidratare datorită conținutului ridicat de apă,

  • sprijină sănătatea pielii și a sistemului imunitar.

Dulceața de pepene galben este o rețetă specială, perfectă pentru a surprinde familia și prietenii cu un desert unic. Aroma sa delicată și rafinată te va cuceri de la prima linguriță.

Subiecte în articol: dulceaţa pepene galben
