O rețetă de colecție: cum se prepară dulceața de pepene galben

Deși este mai puțin cunoscută decât dulceața de căpșuni sau cireșe, dulceața de pepene galben merită încercată, fiind o rețetă rafinată și surprinzătoare.
Ingrediente necesare
-
1 kg de pulpă de pepene galben (curățată de coajă și semințe)
-
800 g zahăr
-
sucul de la o lămâie mare
-
1 păstaie de vanilie sau 1 plic de zahăr vanilat
-
opțional: câteva felii subțiri de ghimbir pentru un plus de aromă
Mod de preparare – pas cu pas
1. Pregătirea fructului
-
Se alege un pepene galben bine copt, parfumat și dulce.
-
Se curăță de coajă și semințe, apoi se taie cubulețe mici, potrivite.
2. Macerarea cu zahăr
-
Bucățile de pepene se pun într-un vas mare, se acoperă cu zahărul și sucul de lămâie.
-
Se lasă la frigider câteva ore sau peste noapte, pentru ca pepenele să lase siropul dulce și aromat.
3. Fierberea dulceții
-
Se pune amestecul pe foc mic și se lasă să fiarbă, amestecând din când în când.
-
Spuma care se formează deasupra se îndepărtează cu grijă.
-
După ce dulceața începe să se lege (aprox. 40-50 de minute), se adaugă vanilia și, dacă se dorește, ghimbirul.
4. Testul de consistență
-
Pentru a verifica dacă este gata, se pune o picătură de sirop pe o farfurie rece. Dacă nu se împrăștie și rămâne fermă, dulceața este perfectă.
5. Borcanele
-
Dulceața se toarnă fierbinte în borcane sterilizate.
-
Se închid ermetic și se lasă acoperite cu un prosop până se răcesc complet.
Cum se consumă dulceața de pepene galben
Această dulceață este ideală alături de:
-
clătite sau gogoși,
-
prăjituri cu blat pufos,
-
iaurt natural sau brânză de vaci,
-
sau pur și simplu pe pâine cu unt, ca un mic dejun dulce și aromat.
Beneficiile pepenelui galben
Pe lângă gustul său delicios, pepenele galben aduce și numeroase beneficii:
-
este bogat în vitamina C și betacaroten, cu efect antioxidant,
-
ajută la hidratare datorită conținutului ridicat de apă,
-
sprijină sănătatea pielii și a sistemului imunitar.
Dulceața de pepene galben este o rețetă specială, perfectă pentru a surprinde familia și prietenii cu un desert unic. Aroma sa delicată și rafinată te va cuceri de la prima linguriță.