Pericolele ascunse din bucătărie: Obiceuri care pot deveni fatale

Iată cele 7 capcane pe care le ignori și cum să le eviți:

1. Nu verifici temperatura

Gătirea alimentelor la temperaturi prea scăzute ori păsrarea acestora în frigider în condiții nepotrivite pot duce la dezvoltarea bacteriilor și fungilor.

Aceste greșeli pot provoca dezvoltarea salmonellei ori a e.coli, care provoacă probleme intesinale grave.

Ese indicat să miroși mâncarea înainte să o consumi și să fii atent la textură.

2. Speli carnea înainte de preparare

Carnea crudă nu trebuie spălată înainte de preparare. Aceasta poate răspândi bacterii periculoase în chiuvetă, pe blaul din bucătărie, pe ustensilele de gătit.

Gătitul distruge agenții patogeni, însă spălarea îî răspândește. Murdăria vizibilă îndepărteaz-o cu un prosop de hârtie.

3. Nu speli chiuveta

Nu doar vasele de bucătărie trebuie săplate, ci și chiuvea. Înainte să te apuci de gătit, asigură-te că este curată. De asemenea, după ce maniplezi carnea crudă sau ouăle, dezinfectează chiuveta.

4. Blat murdar

Este important să ai blatul curat în timp ce gătești. De asemenea, după ce manipulezi anumite alimente, precum carnea, curăță-l înainte să te ocupi de legume. Altfel riști o contaminare încrucișată.

5. Atenție la ouă

Coaja poroasă a ouălor absoarbe germenii. Acestea trebuie ținute la frigider și consumate în termenul de valabilitate.

De asemenea, evită spargerea gălbenușului atunci când nu este necesară, cum ar fi la ouă ochi sau poșate.

Totodată, spală mâinile și ustensilele.

6. Nu verifici dacă mâncarea este complet gătită

Carnea roz în mijloc sau cartofii tari înseamnă bacterii vii. Asigură-te că alimentele sunt preparate complet, altfel există risc major să le consumi crude, ceea ce înseamnă bacterii periculoase care ajung ân organism.

7. Nu arunci alimentele alterate

Mucegaiul, mirosurile neplăcute, expirarea termenului de valabilitate sunt indicii că produsele nu mai pot fi consumate.

Resturile descompuse infectează tot frigiderul prin contaminare încrucișată, potrivit hellotaste.ro.