Jurnalul.ro Timp liber Culinar Postul Crăciunului: La ce trebuie să fii atent când cumperi pește și alimente vegetale

de Redacția Jurnalul    |    25 Noi 2025   •   21:15
ANSVSA avertizează consumatorii să fie precauți în alegerea alimentelor de post și a peștelui în această perioadă.

Produsele cumpărate din surse neautorizate sau online pot pune în pericol sănătatea, avertizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Instituția recomandă verificarea atentă a etichetelor, provenienței și condițiilor de comercializare înainte de cumpărarea produselor.

„Este esențial să achiziționați doar din unități autorizate și să evitați ofertele din spații necontrolate, care pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate,” subliniază dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

La ce să fii atent când cumperi alimente de post

Recomandări ANSVSA:

Siguranța produselor:

  • Ambalajele trebuie să fie intacte, fără deteriorări.

  • Produsele vrac trebuie protejate împotriva contaminărilor.

  • Nu cumpărați alimente cu data de expirare depășită sau modificată.

  • Alimentele perisabile au nevoie de păstrare la temperaturi corespunzătoare, evitându-se expunerea la temperatura ambientală.

ANSVSA insistă să nu se cumpere produse din locuri neautorizate, unde condițiile de transport și depozitare nu sunt garantate, ceea ce crește riscul de contaminare.

Pentru pește, instituția recomandă atenție sporită la aspectul și mirosul produselor. Peștele proaspăt trebuie să aibă ochii limpezi, branhiile roșii și carnea fermă, iar peștele congelat să fie ambalat corect, fără exces de gheață care poate masca o calitate slabă. În cazul peștelui afumat, este important ca aspectul să fie uniform și fără semne de mucegai.

Recomandările finale sunt clare: cumpărați pește și produse din pește doar din unități autorizate care asigură condiții optime de igienă și lanț frigorific. Citirea etichetelor este esențială pentru a evita alergeni și ingrediente nedorite.

Siguranța alimentară este vitală pentru sănătatea publică. Informarea corectă și alegerea responsabilă a produselor reprezintă pași importanți pentru prevenirea îmbolnăvirilor în timpul Postului Crăciunului, notează longevitymagazine.ro.

Subiecte în articol: Postul Craciunului post peste
