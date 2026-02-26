Aromată, pufoasă și reconfortantă, această variantă fără zahăr rafinat este ideală pentru cei care vor să se bucure de un dulce de casă mai sănătos, fără a face compromisuri la gust. Dulceața naturală a merelor, completată de scorțișoară, transformă acest desert într-o alegere perfectă pentru întreaga familie.

De ce să renunți la zahărul rafinat

Zahărul alb poate fi înlocuit cu succes de ingrediente naturale care oferă nu doar dulceață, ci și nutrienți. Merele coapte, mierea sau siropul de arțar dau prăjiturii un gust echilibrat și o textură plăcută. În plus, acest desert este potrivit și pentru copii, fiind o alternativă excelentă la dulciurile din comerț.

Rețetă de prăjitură cu mere și scorțișoară (fără zahăr rafinat)

Ingrediente (tavă medie, aprox. 20×30 cm)

4–5 mere mari (dulci-acrișoare)

3 ouă

80 ml ulei (floarea-soarelui sau cocos)

120 ml miere sau sirop de arțar

200 g făină (albă, integrală sau un amestec)

1 plic praf de copt

1 linguriță scorțișoară măcinată

1 linguriță extract de vanilie

un praf de sare

opțional: nuci tocate, stafide, migdale feliate

Mod de preparare

Pregătirea merelor

Curăță merele de coajă și taie-le cubulețe sau felii subțiri. Dacă sunt foarte suculente, le poți scurge ușor. Baza aluatului

Bate ouăle cu mierea (sau siropul de arțar) până obții o compoziție deschisă la culoare. Adaugă uleiul și vanilia, apoi amestecă bine. Ingredientele uscate

Încorporează făina cernută, praful de copt, sarea și scorțișoara. Amestecă ușor, până când aluatul devine omogen. Adăugarea merelor

Pune merele în aluat și, dacă dorești, nuci sau stafide. Amestecă delicat. Coacerea

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coace prăjitura în cuptorul preîncălzit la 170–180°C timp de 35–40 de minute, până când trece testul cu scobitoarea. Răcirea și servirea

Lasă prăjitura să se răcească, apoi taie-o în pătrate. Se poate servi simplă sau cu iaurt grecesc, pentru un plus de savoare.

Sfaturi și variante

Pentru o versiune mai dietetică , poți înlocui jumătate din făină cu fulgi de ovăz măcinați.

Pentru post , înlocuiește ouăle cu piure de mere sau banane și folosește lapte vegetal.

Presară scorțișoară sau nucă măcinată deasupra, imediat după coacere, pentru un aspect rustic.

Prăjitura cu mere și scorțișoară fără zahăr rafinat este dovada că deserturile simple pot fi și sănătoase, și extrem de gustoase. Ușor de făcut, cu ingrediente accesibile, această rețetă este perfectă pentru mic dejun, gustare sau un desert de weekend care aduce miros de casă și liniște.