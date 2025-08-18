Rețea perfectă pentru toamnă. Cum să prepari zacuscă cu dovlecei și vinete

Vinetele coapte adaugă o notă ușor afumată, iar dovleceii îmbunătățesc textura, făcând-o mai puțin greoaie decât varianta clasică. Ardeii capia și ceapa călită aduc un plus de dulceață și profunzime gustului. Rezultatul este o zacuscă de culoare roșu-aurie, cu textură mătăsoasă, perfectă ca aperitiv sau parte a unui mic dejun consistent.

Această zacuscă se poate servi întinsă pe pâine proaspătă sau prăjită, alături de castraveți murați, ori ca garnitură lângă fripturi reci. Poate fi preparată toamna, dar se păstrează cu succes și pe timpul iernii, conservată în borcane sterilizate.

Rețetă de zacuscă cu vinete și dovlecei

Ingrediente

3 kg vinete coapte

2 kg dovlecei

2 kg ardei capia sau gogoșari

1,5 kg ceapă

500 ml suc sau pastă de roșii diluată

300 ml ulei

2-3 foi de dafin

Sare și piper după gust

Mod de preparare

Vinetele și ardeii se coc până când coaja se înnegrește și poate fi îndepărtată ușor; miezul vinetei se lasă să se scurgă pentru eliminarea amărăciunii. Dovleceii se taie cuburi și se fierb 5-7 minute în apă sărată, apoi se scurg bine. Ceapa se călește în ulei până devine sticloasă, fără a se rumeni. Legumele se toacă fin sau pot fi trecute prin mașina de tocat, apoi se amestecă cu sucul de roșii și foile de dafin. Totul se fierbe la foc mic aproximativ 1,5–2 ore, până când zacusca capătă consistența cremoasă dorită. La final, se potrivește gustul cu sare și piper.

Zacusca fierbinte se toarnă în borcane sterilizate, se închid ermetic și se sterilizează la bain-marie 30 de minute sau se lasă la răcit în pături până a doua zi, pentru o conservare sigură pe termen lung, potrivit hellotaste.ro.

Această variantă delicată este ideală pentru cei care doresc o zacuscă mai puțin grea, păstrând în același timp gustul bogat al legumelor coapte.