Rețeta de desert a Elenei Ceaușescu, dezvăluită de fosta menajeră

de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   14:00
Sursa foto: Coliva este un preparat tradițional românesc pentru pomenirea morților.

Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, soția fostului dictator comunist Nicolae Ceaușescu, a fost făcut public de fosta sa menajeră.

Suzana Andreiaș a dezvăluit rețeta, în cartea sa „La curtea lui Ceaușescu”, potrivit a1.ro.

Desertul favorit al Elenei Ceaușescu

Potrivit acesteia, Elena Ceaușescu nu doar că savura desertul, dar se implica activ în prepararea, oferind instrucțiuni detaliate.

A cerut arpacaş din ăla bun pe care l-am ales împreună cu ea, pe masă. Mi-a spus să-l spăl în nouă ape şi să-l pun la fiert cu apa cât să nu treacă peste arpacaş. «După două-trei clocote, să-i iei spuma aia de deasupra. Când vezi că s-a umflat grâul, îi pui un capac şi o cârpă deasupra. El înfloreşte. Dacă vezi că are prea multă zeamă, îl mai dai să mai fiarbă un pic, la un foc mai mic sau cu o tablă dedesubt»”, scrie Suzana Andreiaș în cartea sa.

Fosta menajeră a explicat și modul de pregătire a celorlalte ingrediente.

„Mi-a spus apoi cum să toc nuca. Ştiam eu că nuca se bagă la cuptor, înainte. Cuptorul îi dădea un gust de alune. Mi-a arătat de la A până la Z. Cum să pun nucă, lămâie, rom, zahăr, vanilie, cum s-o ornez cu ciocolată deasupra, cu bomboane fondante, mi-a explicat tot”, povestește aceasta.

Coliva Elenei Ceaușescu

Ingrediente

  • 1 kg arpacaș de calitate

  • 1 kg miez de nuci

  • 250 g zahăr

  • coajă rasă de lămâie și portocale

  • scorțișoară pudră

  • esență de rom, după gust

Mod de preparare

Arpacașul se spală în nouă ape și se fierbe în aproximativ trei litri de apă. După ce începe să clocotească, focul se reduce și se amestecă constant pentru a nu se lipi. Când apa scade la textura dorită, se adaugă zahărul și se mai fierbe încă 5-10 minute.

Preparatul se acoperă apoi pentru a preveni formarea crustei, după care se încorporează restul ingredientelor și se ornează cu nucă măcinată, zahăr pudră și bomboane fondante.

