x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Rețetă de iarnă: Cum să prepari supă de ceapă franțuzească

Rețetă de iarnă: Cum să prepari supă de ceapă franțuzească

de Redacția Jurnalul    |    01 Feb 2026   •   06:40
Rețetă de iarnă: Cum să prepari supă de ceapă franțuzească
Sursa foto: Hepta/Supa de ceapă are un gust delicios datorită contrastului dintre zeama fierbinte, pâinea crocantă și brânza topită.

Originară din bucătăria tradițională franceză, supa de ceapă gratinată a trecut de la statutul de mâncare modestă la preparat emblematic, prezent în bistrourile și restaurante elegante din întreaga lume.

Secretul gustului său complex constă în caramelizarea lentă a cepei și în combinația savuroasă dintre supa fierbinte, pâinea crocantă și brânza topită.

Rețetă de ceapă gratinată

Ingrediente

  • 800 g ceapă galbenă

  • 40 g unt

  • 2 linguri ulei de măsline

  • 1 lingură făină

  • 150 ml vin alb sec

  • 1,5 l supă de vită sau supă de legume

  • 1 frunză de dafin

  • ½ linguriță cimbru uscat

  • ½ linguriță sare

  • ¼ linguriță piper

  • 1 baghetă sau pâine albă, tăiată felii

  • 150 g brânză Gruyère, Emmental sau Comté, rasă

Mod de preparare

Prepararea supei necesită răbdare și atenție. Ceapa, tăiată felii subțiri, se gătește lent într-un amestec de unt și ulei de măsline, la foc mic, timp de 30-45 de minute, până capătă o nuanță aurie spre brun și o aromă dulce naturală.

Un strop de vin alb sau coniac adăugat aproape de final intensifică gustul și adaugă un echilibru subtil între dulce și acid. Feliile de pâine prăjită, acoperite cu brânza rasă, se rumenesc la cuptor, creând un strat gratinat, elastic și aromat, potrivit catine.ro.

Trucuri pentru o supă de ceapă autentică

  • Caramelizarea lentă a cepei este cheia: nu grăbi procesul, altfel gustul poate deveni amar.

  • Pentru a desprinde ceapa lipită de fundul cratiței, adaugă 1-2 linguri de apă și amestecă ușor.

  • Servește supa imediat după gratinare pentru a păstra contrastul între lichidul fierbinte, pâinea moale și brânza topită.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: retete supă ceapa
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri