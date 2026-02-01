Rețetă de iarnă: Cum să prepari supă de ceapă franțuzească

Secretul gustului său complex constă în caramelizarea lentă a cepei și în combinația savuroasă dintre supa fierbinte, pâinea crocantă și brânza topită.
Rețetă de ceapă gratinată
Ingrediente
-
800 g ceapă galbenă
-
40 g unt
-
2 linguri ulei de măsline
-
1 lingură făină
-
150 ml vin alb sec
-
1,5 l supă de vită sau supă de legume
-
1 frunză de dafin
-
½ linguriță cimbru uscat
-
½ linguriță sare
-
¼ linguriță piper
-
1 baghetă sau pâine albă, tăiată felii
-
150 g brânză Gruyère, Emmental sau Comté, rasă
Mod de preparare
Prepararea supei necesită răbdare și atenție. Ceapa, tăiată felii subțiri, se gătește lent într-un amestec de unt și ulei de măsline, la foc mic, timp de 30-45 de minute, până capătă o nuanță aurie spre brun și o aromă dulce naturală.
Un strop de vin alb sau coniac adăugat aproape de final intensifică gustul și adaugă un echilibru subtil între dulce și acid. Feliile de pâine prăjită, acoperite cu brânza rasă, se rumenesc la cuptor, creând un strat gratinat, elastic și aromat, potrivit catine.ro.
Trucuri pentru o supă de ceapă autentică
-
Caramelizarea lentă a cepei este cheia: nu grăbi procesul, altfel gustul poate deveni amar.
-
Pentru a desprinde ceapa lipită de fundul cratiței, adaugă 1-2 linguri de apă și amestecă ușor.
-
Servește supa imediat după gratinare pentru a păstra contrastul între lichidul fierbinte, pâinea moale și brânza topită.