Rețetă de iarnă: Cum să prepari supă de ceapă franțuzească

Secretul gustului său complex constă în caramelizarea lentă a cepei și în combinația savuroasă dintre supa fierbinte, pâinea crocantă și brânza topită.

Rețetă de ceapă gratinată

Ingrediente

800 g ceapă galbenă

40 g unt

2 linguri ulei de măsline

1 lingură făină

150 ml vin alb sec

1,5 l supă de vită sau supă de legume

1 frunză de dafin

½ linguriță cimbru uscat

½ linguriță sare

¼ linguriță piper

1 baghetă sau pâine albă, tăiată felii

150 g brânză Gruyère, Emmental sau Comté, rasă

Mod de preparare

Prepararea supei necesită răbdare și atenție. Ceapa, tăiată felii subțiri, se gătește lent într-un amestec de unt și ulei de măsline, la foc mic, timp de 30-45 de minute, până capătă o nuanță aurie spre brun și o aromă dulce naturală.

Un strop de vin alb sau coniac adăugat aproape de final intensifică gustul și adaugă un echilibru subtil între dulce și acid. Feliile de pâine prăjită, acoperite cu brânza rasă, se rumenesc la cuptor, creând un strat gratinat, elastic și aromat, potrivit catine.ro.

Trucuri pentru o supă de ceapă autentică