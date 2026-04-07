Rețeta de post a părintelui Silvan: Cum să prepari biscuiți cu urzici

Frunzele verzi, bogate în vitamine și fier, nu doar dau savoare mâncărurilor de post, dar contribuie și la reglarea tensiunii arteriale.

Părintele Silvan de la Mânăstirea Sihăstria a împărtășit o rețetă simplă și nutritivă de biscuiți cu urzici, potrivită pentru întreaga familie. Este un desert de post care îmbină gustul delicat al urzicilor cu merișoarele dulci și semințele crocante.

Rețetă de biscuiți cu urzici

Ingrediente

500 g urzici

350 g făină albă 000

3 linguri ulei presat la rece

100 g tofu sau brânză din caju

1 praf de copt

½ linguriță bicarbonat

Zeama de la o lămâie

Vanilie (opțional)

Miere după gust

Un praf de sare

Semințe hidratate (dovleac, floarea-soarelui, nuci)

100 g merișoare deshidratate

Mod de preparare

Pentru început, urzicile se fierb și se scurg bine, apoi se toacă mărunt. Făina se amestecă cu urzicile și tofu, se adaugă sarea, uleiul și mierea, frământând până se obține un aluat omogen. Apa se adaugă treptat dacă este nevoie, iar merișoarele tocate se încorporează în compoziție.

Praful de copt și bicarbonatul se sting cu zeama de lămâie și se adaugă la aluat. După frământare, acesta se lasă să se odihnească 15-30 de minute. Biluțele formate din aluat se aplatizează și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Înainte de coacere, biscuiții se decorează cu semințele hidratate, lipindu-le cu un amestec de apă și făină. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C, pentru aproximativ 30 de minute, iar biscuiții se verifică pe parcursul cocacerii, potrivit a1.ro.

Acest desert de post este o alternativă sănătoasă și gustoasă pentru mesele din timpul Postului Paștelui, păstrând tradiția culinară și aportul nutritiv al primăverii.