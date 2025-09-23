Rețetă tradițională de alivancă: gust autentic din inima Moldovei

Considerată un desert de casă, dar și o gustare potrivită pentru orice moment al zilei, alivanca combină savoarea brânzei de vaci cu finețea smântânii și dulceața ouălor, totul într-o textură moale, pufoasă, ușor aurie la exterior.

În trecut, alivanca era pregătită în special la sărbători sau la sfârșit de săptămână, când întreaga familie se aduna la masă. Era coaptă în cuptorul de lut, în tăvi de fontă, ceea ce îi dădea un gust aparte și o crustă deosebită. Astăzi, rețeta se păstrează în multe gospodării, fiind o amintire frumoasă a copilăriei pentru mulți dintre noi.

Ingrediente pentru alivanca moldovenească

Pentru o tavă medie (6-8 porții), vei avea nevoie de:

500 g brânză de vaci bine scursă

3 ouă mari

200 g smântână grasă

100 g zahăr (sau după gust)

100 g făină de porumb (mălai fin)

50 g făină albă

50 g unt topit

1 lingură de unt pentru uns tava

1 praf de sare

coaja rasă de la 1 lămâie (opțional, pentru aromă)

stafide hidratate în rom sau lapte (opțional)

Mod de preparare

Pregătirea ingredientelor Dacă brânza este prea umedă, scurge-o bine pentru a nu lăsa alivanca prea moale.

Hidratează stafidele în lapte cald sau rom, dacă alegi să le folosești. Amestecarea compoziției Bate ouăle cu zahărul și sarea până devin ușor spumoase.

Adaugă brânza de vaci și amestecă bine, apoi încorporează smântâna și untul topit.

Treptat, adaugă făina de porumb și făina albă, amestecând până obții o compoziție omogenă, ușor vâscoasă.

La final, poți adăuga coaja de lămâie și stafidele. Coacerea Unge o tavă cu unt și toarnă compoziția, nivelând-o ușor.

Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 35-40 de minute, până când alivanca capătă o crustă aurie. Servirea Lasă-o să se răcorească ușor, apoi taie în pătrate sau romburi.

Se servește caldă, cu smântână proaspătă deasupra sau cu un strop de miere.

Sfaturi utile