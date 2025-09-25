Rețetă tradițională italiană. Cum să prepari pasta alla gricia

Originar din regiunea Lazio, acest preparat se bazează pe câteva ingrediente.

Rețetă de pasta alla gricia

Prepararea începe prin tăierea guanciale-ului în fâșii subțiri sau cubulețe, urmată de prăjirea acestuia la foc mic într-o tigaie rece, fără ulei, până devine crocant, iar grăsimea se topește treptat.

În paralel, pastele se fierb al dente, se scurg, păstrându-se aproximativ 150 ml din apa de fierbere. Acestea sunt apoi adăugate în tigaia cu guanciale și amestecate pentru a se îmbrăca în grăsimea topită. Apa păstrată se toarnă treptat, obținându-se astfel un sos cremos.

La final, după stingerea focului, se adaugă pecorino romano ras și se amestecă rapid pentru a crea o textură catifelată. Piperul negru proaspăt măcinat completează perfect aroma, iar preparatul se servește imediat, cald, fără garnituri suplimentare, pentru a păstra savoarea autentică.

Pentru rezultate optime, se recomandă folosirea guanciale-ului autentic și adăugarea brânzei după ce focul a fost oprit, pentru a evita separarea grăsimii. Amestecarea constantă ajută la formarea unei emulsii omogene între amidonul din apa de paste, grăsimea guanciale-ului și pecorino, potrivit hellotaste.ro.

Porțiile rămase pot fi păstrate la frigider până la 24 de ore, iar reîncălzirea se face într-o tigaie, cu puțină apă caldă, pentru a menține cremozitatea sosului.