Rețetă tradițională italiană. Cum să prepari pasta alla gricia

de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   17:30
Este un preparat tradițional al bucătăriei italiene care se gătește simplu și rapid. Pasta alla gricia este considerată predecesoarera pastelor carbonara și pasta amatriciana.

Originar din regiunea Lazio, acest preparat se bazează pe câteva ingrediente.

Rețetă de pasta alla gricia

Prepararea începe prin tăierea guanciale-ului în fâșii subțiri sau cubulețe, urmată de prăjirea acestuia la foc mic într-o tigaie rece, fără ulei, până devine crocant, iar grăsimea se topește treptat.

În paralel, pastele se fierb al dente, se scurg, păstrându-se aproximativ 150 ml din apa de fierbere. Acestea sunt apoi adăugate în tigaia cu guanciale și amestecate pentru a se îmbrăca în grăsimea topită. Apa păstrată se toarnă treptat, obținându-se astfel un sos cremos.

La final, după stingerea focului, se adaugă pecorino romano ras și se amestecă rapid pentru a crea o textură catifelată. Piperul negru proaspăt măcinat completează perfect aroma, iar preparatul se servește imediat, cald, fără garnituri suplimentare, pentru a păstra savoarea autentică.

Pentru rezultate optime, se recomandă folosirea guanciale-ului autentic și adăugarea brânzei după ce focul a fost oprit, pentru a evita separarea grăsimii. Amestecarea constantă ajută la formarea unei emulsii omogene între amidonul din apa de paste, grăsimea guanciale-ului și pecorino, potrivit hellotaste.ro.

Porțiile rămase pot fi păstrate la frigider până la 24 de ore, iar reîncălzirea se face într-o tigaie, cu puțină apă caldă, pentru a menține cremozitatea sosului.

