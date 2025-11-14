Minciunelele copilăriei: desertul simplu care nu se uită niciodată

Miros de vanilie, coajă de lămâie și aluat rumenit – așa începe povestea celui mai nostalgic desert românesc: minciunelele sau ciurigăii. O rețetă veche, transmisă din generație în generație, care păstrează parfumul duminicilor petrecute în bucătăria bunicii, potrivit Catine.ro.

Minciunelele – dulcele românesc care păstrează mirosul copilăriei

Există mirosuri care rămân întipărite în memorie pentru totdeauna: aroma caldă de vanilie, coaja rasă de lămâie și aluatul care sfârâie în ulei încins. Așa mirosea copilăria în multe gospodării românești, acolo unde se pregăteau „minciunele” sau „ciurigăi”, acele prăjituri simple, răsucite, ușor crocante și mereu aducătoare de zâmbet.

Fiecare familie avea propria rețetă – uneori se punea „un strop de rom aici”, alteori „o coajă de portocală dincolo”, ori o lingură de smântână în plus sau un praf de sare „după ochi”. Indiferent de varianta aleasă, rezultatul era același: un desert cu farmec autentic, delicat, aerat și crocant la exterior, care nu avea nevoie de glazuri sofisticate. Doar o ninsoare fină de zahăr pudră și o cană de lapte sau ceai alături.

Considerate un simbol al ingeniozității din bucătăria românească, minciunelele se preparau adesea înaintea postului, când gospodinele foloseau ultimele ouă și lapte proaspăt. Fiecare tură prăjită aducea în casă sunetul vesel al bulelor din ulei încins și parfumul care umplea toată încăperea.

Ingrediente tradiționale pentru Minciunele / Ciurigăi

500 g făină albă

3 ouă

2 linguri smântână grasă (sau iaurt)

1 lingură ulei

1 plic zahăr vanilat

coaja rasă de la o lămâie (sau de la o portocală mică)

un praf de sare

1 linguriță rom sau esență de vanilie

1/2 plic praf de copt (opțional)

100-120 ml lapte (cât cuprinde pentru un aluat elastic)

ulei pentru prăjit

zahăr pudră vanilat pentru finisare

Cum prepari minciunelele – Rețeta pas cu pas

1. Pregătirea aluatului

Într-un bol încăpător, se bat ouăle cu zahărul și un praf de sare. Se adaugă smântâna, uleiul, coaja de citrice și aromele. Apoi se încorporează treptat făina amestecată cu praful de copt, alternând cu laptele, până când obții un aluat moale, elastic și nelipicios.

După frământare, aluatul se acoperă și se lasă la odihnit 15–20 de minute. (Descoperă și o rețetă de aluat fraged, pe bază de iaurt.)

2. Modelarea minciunelelor

Se întinde o foaie subțire, de aproximativ 3 mm, iar din ea se taie dreptunghiuri de 10×4 cm. Fiecare bucată se crestează la mijloc, iar un capăt se trage prin despicătură pentru a obține forma răsucită caracteristică.

3. Prăjirea

Într-o tigaie adâncă sau un tuci, se încălzește bine uleiul. Minciunelele se prăjesc pe ambele părți până capătă o nuanță aurie. După prăjire, se scot pe șervețele pentru a elimina excesul de ulei.

Când s-au răcit ușor, se pudrează cu zahăr vanilat. Unele gospodine adaugă și scorțișoară, pentru un parfum cald de iarnă.

Cum se servesc

Cel mai bine sunt savurate calde, alături de lapte, cacao sau ceai de tei. În anumite zone, erau păstrate într-un castron mare de ceramică, acoperit cu un ștergar curat, pentru ca aburul să le mențină fragede.

Există și variante creative: un strop de rachiu în aluat sau fierberea lor pentru câteva clipe în lapte îndulcit după prăjire – o interpretare rustică, aproape ca o budincă.

Desertul care scrie povești

Minciunelele sunt mai mult decât o rețetă: sunt o amintire trăită în bucătării calde, în mâinile bunicilor albite de făină și în nerăbdarea copiilor care pândeau prima porție. Un desert simplu care dovedește, încă o dată, că bucuria se găsește adesea în lucruri modeste.

O farfurie de minciunele e ca o poveste spusă la gura sobei – fragilă, dulce și plină de tandrețe.