Panică pe aeroporturi! Grecia, paralizată aerian în plin sezon de vacanță. Zeci de zboruri au fost anulate sau întârziate

Haos în spațiul aerian al Greciei: zborurile se reiau treptat după blackout-ul din Athens FIR

Traficul aerian din Grecia începe să fie reluat treptat, după o gravă avarie de comunicații radio care a paralizat spațiul aerian controlat de Atena (Athens FIR), potrivit Protothema.gr. Deși primele decolări și aterizări au fost reluate, autoritățile avertizează că efectele în lanț ale întârzierilor se vor resimți pe tot parcursul zilei, într-una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorii ale anului.

Reluare parțială a traficului aerian în Athens FIR

Restabilirea funcționării spațiului aerian controlat de Atena a început gradual, primele aeronave reușind deja să aterizeze și să decoleze. Cu toate acestea, programul de zbor nu va reveni la normal imediat, ci va fi ajustat progresiv, pe măsură ce situația tehnică este clarificată.

Investigațiile sunt în desfășurare și sunt coordonate de contractorul tehnic al sistemului, alături de Autoritatea Națională pentru Telecomunicații, pentru a identifica exact cauza blackout-ului care a afectat comunicațiile aeronautice din Grecia.

Situația înregistrată pe Aeroportul Internațional din Atena

Conform datelor oficiale, impactul asupra traficului aerian a fost semnificativ:

8 aeronave pregătite de decolare nu au primit permisiunea și au fost retrase în pozițiile de parcare

3 avioane care urmau să aterizeze la Atena au fost redirecționate către alte aeroporturi

4 zboruri au fost anulate complet

75 de zboruri au înregistrat întârzieri, în principal din cauza alocării restrictive a sloturilor de decolare

Pentru a reduce congestionarea, autoritățile au permis decolări spre nord, est și sud, la intervale regulate de 4 minute, indiferent de tipul sau dimensiunea aeronavei.

Efect de domino: întârzieri în Grecia și pe aeroporturile externe

Problema tehnică, cauzată de defecțiuni ale frecvențelor radio, a dus la blocarea temporară a zborurilor pe aeroporturi importante precum Atena, Salonic, Heraklion, dar și în alte regiuni ale țării.

Efectele se resimt și în afara Greciei. Pasagerii care se întorc din vacanță din marile aeroporturi europene sunt avertizați să se aștepte la întârzieri majore, chiar dacă zborurile pleacă din Grecia cu mare întârziere. Reluarea rotației normale a aeronavelor va necesita timp.

Surse din industrie subliniază că situația este agravată de traficul aerian intens din acest an, alimentat inclusiv de rezervări de ultim moment, pe fondul protestelor fermierilor și al modificărilor de mobilitate internă.

Comunicatul Autorității Elene pentru Aviație Civilă

Într-un comunicat oficial, Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA) a precizat:

„Unele frecvențe care deservesc nevoile Athens FIR întâmpină probleme tehnice, investigate împreună cu organisme externe competente. Pentru a garanta siguranța absolută a zborurilor, este deservită doar o parte a survolurilor, iar pe aeroporturile din Grecia au fost impuse restricții. A fost emis un NOTAM relevant. Investigațiile continuă.”

Zi de vârf pentru traficul aerian

Duminica este una dintre cele mai aglomerate zile ale sezonului de vacanță, în special pe aeroporturile din Atena și Salonic, unde mii de pasageri se întorc din străinătate după încheierea concediilor. Autoritățile recomandă călătorilor să contacteze companiile aeriene sau aeroporturile înainte de a pleca spre terminale.

Konstantellos: „Un fenomen neobișnuit și îngrijorător”

Grigoris Konstantellos, pilot de linie comercială și primar al orașului Vari–Voula–Vouliagmeni, a tras un semnal de alarmă cu privire la reziliența infrastructurii Athens FIR.

El a calificat incidentul drept „neobișnuit și extrem de îngrijorător”, subliniind că pierderea frecvențelor esențiale de comunicație este rar întâlnită în spațiul aerian european. Lipsa unei explicații tehnice oficiale alimentează îngrijorările.

Konstantellos a amintit că sistemele de control al traficului aerian trebuie să fie construite fără puncte unice de eșec, cu redundanță și separare funcțională. Deși aeronavele sunt dotate cu sisteme autonome de siguranță, precum TCAS, activarea simultană a procedurilor de pierdere a comunicațiilor de către numeroase avioane reduce marjele de siguranță.

În final, acesta a ridicat întrebări legate de securitatea infrastructurii și de utilizarea fondurilor provenite din taxele de navigație aeriană, care ar trebui direcționate prioritar către modernizarea sistemelor critice.