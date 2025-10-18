Rețete de toamnă. Cum să prepari supă cremă de gutui delicată și parfumată

Gutuile, fierte până devin moi, își pierd asprimea și capătă o dulceață naturală, armonizată cu ceapă, morcov și cartof. Smântâna rotunjește gustul, iar cimbrul proaspăt și brânza de capră aduc contraste fine, făcând supa potrivită chiar și pentru o masă festivă.

Pentru variante vegane, se poate înlocui smântâna cu laptele de cocos și untul cu ulei de măsline, iar uleiul de dovleac va adăuga o notă caldă și prăjită.

Rețetă de supă cremă de gutui

Ingrediente pentru 4 porții:

3 gutui mari, bine coapte

1 ceapă albă medie

1 morcov

1 cartof mediu

1 lingură unt sau ulei de măsline

800 ml supă de legume

100 ml smântână lichidă sau lapte de cocos

Sare, piper alb după gust

Opțional: un vârf de cuțit scorțișoară, 1 linguriță miere, zeamă de ½ lămâie

Pentru servire:

Crutoane rumenite în unt sau ulei

Brânză de capră sau feta fărâmițată

Frunze proaspete de cimbru

Ulei de dovleac sau măsline extravirgin pentru decor

Mod de preparare:

Gutuile se spală bine, se taie în sferturi, se scot semințele și cotoarele, apoi pulpa se porționează în cuburi. Coaja se păstrează pentru aromă și culoare. Se călește ceapa și morcovul în unt sau ulei, apoi se adaugă gutuile și cartoful. Se toarnă supa de legume fierbinte și se fierb toate împreună 25-30 de minute, până când ingredientele sunt foarte moi.

Cu un blender vertical, se pasează supa până devine fină și cremoasă. Se adaugă smântâna sau laptele de cocos, sare, piper, zeamă de lămâie și, dacă dorești, scorțișoară. Supa se servește caldă, cu crutoane și, optional, brânză și cimbru proaspăt, potrivit catine.ro.