Rețete de toamnă. Cum să prepari supă cremă de gutui delicată și parfumată

de Redacția Jurnalul    |    18 Oct 2025   •   19:40
Rețete de toamnă. Cum să prepari supă cremă de gutui delicată și parfumată
Sursa foto: Hepta

Supa cemă de guturi combnă notele dulci și sărate, putând fi servită simplă, cu ulei de măsline și cruoane, ori cu brânză de capră și miere.

Gutuile, fierte până devin moi, își pierd asprimea și capătă o dulceață naturală, armonizată cu ceapă, morcov și cartof. Smântâna rotunjește gustul, iar cimbrul proaspăt și brânza de capră aduc contraste fine, făcând supa potrivită chiar și pentru o masă festivă.

Pentru variante vegane, se poate înlocui smântâna cu laptele de cocos și untul cu ulei de măsline, iar uleiul de dovleac va adăuga o notă caldă și prăjită.

Rețetă de supă cremă de gutui

Ingrediente pentru 4 porții:

Pentru servire:

  • Crutoane rumenite în unt sau ulei

  • Brânză de capră sau feta fărâmițată

  • Frunze proaspete de cimbru

  • Ulei de dovleac sau măsline extravirgin pentru decor

Mod de preparare:

Gutuile se spală bine, se taie în sferturi, se scot semințele și cotoarele, apoi pulpa se porționează în cuburi. Coaja se păstrează pentru aromă și culoare. Se călește ceapa și morcovul în unt sau ulei, apoi se adaugă gutuile și cartoful. Se toarnă supa de legume fierbinte și se fierb toate împreună 25-30 de minute, până când ingredientele sunt foarte moi.

Cu un blender vertical, se pasează supa până devine fină și cremoasă. Se adaugă smântâna sau laptele de cocos, sare, piper, zeamă de lămâie și, dacă dorești, scorțișoară. Supa se servește caldă, cu crutoane și, optional, brânză și cimbru proaspăt, potrivit catine.ro.

