Rețete orientale: Cum să prepari acasă lipie libaneză

Originară din Liban, Siria și Palestina, această lipie reprezintă o gustare perfectă la mic dejun sau aperitiv și se prerpară acasă în 45 de minute.
Za'atar-ul – amestecul secret cu gust acrișor și crocant – definește preparatul, copt tradițional pe pietre fierbinți dar perfect adaptabil în cuptorul modern.
Rețetă de lipie libaneză
Ingrediente (pentru 6-8 bucăți)
-
500 g făină
-
7 g drojdie uscată
-
1 linguriță zahăr
-
300 ml apă călduță
-
4 linguri ulei de măsline
-
1 linguriță sare
-
100 g za'atar
-
100 g brânză feta (opțional)
Mod de preparare
Activează drojdia: Dizolvă drojdia și zahărul în apa călduță; lasă 5-10 minute să spumeze.
Frământă aluatul: Amestecă făina cu sarea, adaugă drojdia și 1 lingură ulei. Frământă 10-12 minute până devine elastic. Acoperă și lasă la dospit 1 oră.
Pregătește pasta: Combină za'atarul cu 3 linguri ulei de măsline (adaugă feta sfărâmată pentru cremă).
Formează și coace: Împarte aluatul în 6-8 bile, întinde cercuri de 20 cm. Unge cu pasta, coace la 220°C (sau 200°C cu ventilație) 10-12 minute, până devine auriu-crocan.
Se servește cald cu iaurt, salată proaspătă sau suc de rodie. Rezistă și a doua zi, reîncălzite ușor.
Variante și sfaturi
Adaugă roșii, ardei sau carne tocată pentru o masă mai consistentă.
Alege za'atar premium pentru aromă intensă.
Evită aluatul prea gros – secretul compoziției pufoase este dospirea, potrivit hellotaste.ro.