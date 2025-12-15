Rețete orientale: Cum să prepari acasă lipie libaneză

Originară din Liban, Siria și Palestina, această lipie reprezintă o gustare perfectă la mic dejun sau aperitiv și se prerpară acasă în 45 de minute.

Za'atar-ul – amestecul secret cu gust acrișor și crocant – definește preparatul, copt tradițional pe pietre fierbinți dar perfect adaptabil în cuptorul modern.

Rețetă de lipie libaneză

Ingrediente (pentru 6-8 bucăți)

500 g făină

7 g drojdie uscată

1 linguriță zahăr

300 ml apă călduță

4 linguri ulei de măsline

1 linguriță sare

100 g za'atar

100 g brânză feta (opțional)

Mod de preparare

Activează drojdia: Dizolvă drojdia și zahărul în apa călduță; lasă 5-10 minute să spumeze.

Frământă aluatul: Amestecă făina cu sarea, adaugă drojdia și 1 lingură ulei. Frământă 10-12 minute până devine elastic. Acoperă și lasă la dospit 1 oră.

Pregătește pasta: Combină za'atarul cu 3 linguri ulei de măsline (adaugă feta sfărâmată pentru cremă).

Formează și coace: Împarte aluatul în 6-8 bile, întinde cercuri de 20 cm. Unge cu pasta, coace la 220°C (sau 200°C cu ventilație) 10-12 minute, până devine auriu-crocan.

Se servește cald cu iaurt, salată proaspătă sau suc de rodie. Rezistă și a doua zi, reîncălzite ușor.

Variante și sfaturi

Adaugă roșii, ardei sau carne tocată pentru o masă mai consistentă.

Alege za'atar premium pentru aromă intensă.

Evită aluatul prea gros – secretul compoziției pufoase este dospirea, potrivit hellotaste.ro.