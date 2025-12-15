x close
Rețete orientale: Cum să prepari acasă lipie libaneză

de Redacția Jurnalul    |    15 Dec 2025   •   21:30
Rețete orientale: Cum să prepari acasă lipie libaneză
Sursa foto: Hepta/Lipia libaneză este nelipsită din bucătăria orientală.

Lipia tradițională din Orientul Mijlociu s-a răspândit în întreaga lume. Manakish cu za'atar combină aluatul crocant cu un amestec magic de ierburi, susan, sumac și ulei de măsline.

Originară din Liban, Siria și Palestina, această lipie reprezintă o gustare perfectă la mic dejun sau aperitiv și se prerpară acasă în 45 de minute.

Za'atar-ul – amestecul secret cu gust acrișor și crocant – definește preparatul, copt tradițional pe pietre fierbinți dar perfect adaptabil în cuptorul modern.

Rețetă de lipie libaneză

Ingrediente (pentru 6-8 bucăți)

  • 500 g făină

  • 7 g drojdie uscată

  • 1 linguriță zahăr

  • 300 ml apă călduță

  • 4 linguri ulei de măsline

  • 1 linguriță sare

  • 100 g za'atar

  • 100 g brânză feta (opțional)

Mod de preparare

Activează drojdia: Dizolvă drojdia și zahărul în apa călduță; lasă 5-10 minute să spumeze.

Frământă aluatul: Amestecă făina cu sarea, adaugă drojdia și 1 lingură ulei. Frământă 10-12 minute până devine elastic. Acoperă și lasă la dospit 1 oră.

Pregătește pasta: Combină za'atarul cu 3 linguri ulei de măsline (adaugă feta sfărâmată pentru cremă).

Formează și coace: Împarte aluatul în 6-8 bile, întinde cercuri de 20 cm. Unge cu pasta, coace la 220°C (sau 200°C cu ventilație) 10-12 minute, până devine auriu-crocan.

Se servește cald cu iaurt, salată proaspătă sau suc de rodie. Rezistă și a doua zi, reîncălzite ușor.

Variante și sfaturi

Adaugă roșii, ardei sau carne tocată pentru o masă mai consistentă.

Alege za'atar premium pentru aromă intensă.

Evită aluatul prea gros – secretul compoziției pufoase este dospirea, potrivit hellotaste.ro.

Subiecte în articol: retete lipie
