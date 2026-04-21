Rețete de primăvară. Cum să prepari ridichii umplute cu cremă de ouă și brânză

Aperitivul este potrivit pentru mese festive, brunch-uri sau gustări rapide, fiind apreciat atât pentru aspectul său, cât și pentru simplitatea preparării.

Un aperitiv simplu cu aspect sofisticat

Ridichile sunt transformate în mici „cupe” naturale, crocante și ușor picante, umplute cu o compoziție cremoasă pe bază de ouă fierte, cremă de brânză, maioneză și verdeață proaspătă. Contrastul dintre textura crocantă a legumei și umplutura fină oferă preparatului un echilibru de gust și consistență.

Rețeta reprezintă și o soluție practică pentru valorificarea ouălor fierte rămase după sărbători, oferindu-le o reinterpretare modernă.

Rețetă de ridichii umplute cu cremă de ouă și brânză

Ingrediente

Pentru preparare sunt necesare ridichi mari, ouă fierte tari, cremă de brânză, maioneză, mărar, pătrunjel, usturoi, sare și piper. Ingredientele sunt ușor de găsit și permit o preparare rapidă, fără tehnici culinare complexe.

Mod de preparare

Ridichile se spală bine, se decupează la bază pentru stabilitate și se scobesc ușor pentru a forma mici recipiente naturale. Miezul rezultat poate fi păstrat și adăugat ulterior în umplutură pentru un plus de textură.

Separat, ouăle fierte se pasează până devin o pastă fină, peste care se adaugă crema de brânză și, opțional, maioneza. Compoziția este completată cu verdeață tocată mărunt și asezonată cu sare, piper și usturoi, după gust.

Amestecul obținut se introduce în ridichi, cu ajutorul unei lingurițe sau al unui poș, iar preparatul poate fi decorat cu frunze de verdeață pentru un aspect estetic.

Servire și recomandări

Ridichile umplute se servesc reci, după ce au stat aproximativ 20–30 de minute la frigider, timp în care aromele se armonizează. Preparatul poate fi prezentat pe platouri alături de alte legume proaspete.

Pentru variații de gust, crema de brânză poate fi înlocuită cu brânză feta, iar pentru o notă mai intensă se poate adăuga hrean sau alte condimente, potrivit hellotaste.ro.

Simplu de realizat și vizual atractiv, acest aperitiv transformă ingrediente de bază într-un preparat elegant, potrivit pentru orice masă de primăvară.