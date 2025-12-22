Ritual de iarnă: Rețetă de țuică fiartă cu piper, cuișoare și foc mic

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Dec 2025   •   19:30
Sursa foto: pixabay,com/Țuica fiartă te încălzește în zilele geroase de iarnă.

Țuica fiartă este nelipsită de pe mesele de sărbători ale românilor dar și în zilele friguroase de iarnă.

Piperul adaugă iuțeală discretă, cuișoarele vin cu o aromă dulce-amăruie de sărbătoare. Secretul constă în răbdare: încălzire lentă pentru a păstra tăra și echilibrul băuturii.

Rețetă de țuică fiartă

Ingrediente (1 porție)

  • 250 ml țuică de prune bună (40-50°)

  • 6-8 boabe piper negru

  • 2-3 cuișoare

  • 1 linguriță zahăr/miere (opțional)

Mod de preparare

Toarnă țuica într-un ibric cu fund gros. Adaugă piperul și cuișoarele dar nu exagera. Zdrobește ușor piperul pentru intensitate.

Încălzește la foc mic, amestecând ocazional. Oprește când apar primii aburi. Nu o lăsa să fiarbă pentru că poate lua foc sau își pierde tăria. 

Dizolvă zahărul/mierea (dacă folosești), lasă 1 minut să se infuzeze.

Strecoară într-o ceașcă din lut. Servește fierbinte, alături de slănină, ceapă roșie și pâine de casă, potrivit catine.ro.

