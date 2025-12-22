Ritual de iarnă: Rețetă de țuică fiartă cu piper, cuișoare și foc mic

Piperul adaugă iuțeală discretă, cuișoarele vin cu o aromă dulce-amăruie de sărbătoare. Secretul constă în răbdare: încălzire lentă pentru a păstra tăra și echilibrul băuturii.
Rețetă de țuică fiartă
Ingrediente (1 porție)
-
250 ml țuică de prune bună (40-50°)
-
6-8 boabe piper negru
-
2-3 cuișoare
-
1 linguriță zahăr/miere (opțional)
Mod de preparare
Toarnă țuica într-un ibric cu fund gros. Adaugă piperul și cuișoarele dar nu exagera. Zdrobește ușor piperul pentru intensitate.
Încălzește la foc mic, amestecând ocazional. Oprește când apar primii aburi. Nu o lăsa să fiarbă pentru că poate lua foc sau își pierde tăria.
Dizolvă zahărul/mierea (dacă folosești), lasă 1 minut să se infuzeze.
Strecoară într-o ceașcă din lut. Servește fierbinte, alături de slănină, ceapă roșie și pâine de casă, potrivit catine.ro.