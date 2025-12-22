Ritual de iarnă: Rețetă de țuică fiartă cu piper, cuișoare și foc mic

Piperul adaugă iuțeală discretă, cuișoarele vin cu o aromă dulce-amăruie de sărbătoare. Secretul constă în răbdare: încălzire lentă pentru a păstra tăra și echilibrul băuturii.

Rețetă de țuică fiartă

Ingrediente (1 porție)

250 ml țuică de prune bună (40-50°)

6-8 boabe piper negru

2-3 cuișoare

1 linguriță zahăr/miere (opțional)

Mod de preparare

Toarnă țuica într-un ibric cu fund gros. Adaugă piperul și cuișoarele dar nu exagera. Zdrobește ușor piperul pentru intensitate.

Încălzește la foc mic, amestecând ocazional. Oprește când apar primii aburi. Nu o lăsa să fiarbă pentru că poate lua foc sau își pierde tăria.

Dizolvă zahărul/mierea (dacă folosești), lasă 1 minut să se infuzeze.

Strecoară într-o ceașcă din lut. Servește fierbinte, alături de slănină, ceapă roșie și pâine de casă, potrivit catine.ro.