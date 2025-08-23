Salata care aduce briza mării pe masa ta. Ton cu avocado și arome proaspete

Gustul fin și consistent al tonului se îmbină perfect cu textura cremoasă a fructului de avocadocopt, oferind o opțiune ideală pentru un prânz ușor, o cină sănătoasă sau o gustare sofisticată.

Această salată reunește texturi și arome complementare: avocado moale, ton suculent și sfărâmicios, ceapă, cu un ușor contrast crocant, și castravete răcoritor. Toate aceste elemente sunt echilibrate de zeama proaspătă de lămâie, care adaugă vitalitate preparatului și îl face „aerisit”, ca o briză la malul mării. Un strop de ulei de măsline extravirgin completează salata, aducând note mediteraneene delicate.

Rețetă de salată de ton cu avocado

Ingrediente

Prepararea salatei durează 10 minute, iar ingredientele sunt simple: o conservă de ton, un avocado bine copt, ceapă, zeamă de lămâie, ulei de măsline, sare, piper, iar pentru prospețime – măsline, pătrunjel sau coriandru tocat.

Mod de preparare

După ce scurgi tonul, tai avocado sub formă de cubulețe și ceapă, apoi le amesteci atent în bol cu tonul. Asezonezi și ajustezi gustul după preferințe.

Salata poate fi servită pe pat de verdeață, în boluri individuale, sau ca umplutură pentru wrapuri și tartine.

Pentru un plus de rafinament, se pot adăuga semințe de susan negru, fulgi de chili, pentru o notă picantă, sau chiar ou fiert feliat.

Textura cremoasă combinată cu elementele crocante face din această salată o alegere versatilă și echilibrată, potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale.

Pe lângă savoare, salata de ton cu avocado oferă și beneficii nutriționale, fiind bogată în grăsimi sănătoase omega-3 și omega-9, care susțin o alimentație echilibrată și hrănitoare, potrivit hellotaste.ro.

Această rețetă simplă și rapidă rămâne un clasic al sezonului cald, un preparat care aduce prospețime și rafinament în farfurie.