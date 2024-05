Secretele bucătăreselor: Cum alegem tava de copt potrivită?

Dar dacă nu avem tava de copt necesară sau potrivită… atunci chiar e o problemă și o să vă povestim imediat de ce!

Despre formele de tavă necesare în bucătărie, nu am prea vorbit. Iar la acest capitol chiar sunt lucruri importante de spus, sigur, în funcție de preferințele culinare ale fiecăruia. Pentru că dacă nu aveți de gând să gătiți vreodată o tartă, este absolut inutil să cumpărația o formă specifică, cu pereți detașabili sau nu. Dar o formă rotundă tot vă trebuie.

Cumvaplace.ro le amintește pe cele care sunt aproape indispensabile într-o bucătărie.

Tăvile rotunde

sunt cel mai bine cunoscute ca tăvi pentru tort, dar sunt ușor de adaptat și pentru alte compoziții de aluat de desert, nu doar pentru pandișpan sau blat de tort. De exemplu pentru brownies sau un tort Brownie Velvet, pentru pască ori pentru chifle cu usturoi. Pe lângă faptul că au multe utilizări, tăvile rotunde au mai multe dimensiuni și forme:

Cu pereți detașabili

Forme fixe

În ce privește dimensiunea, de obicei sunt de 15cm, 20cm, 23cm sau 25cm, iar înălțimea acestora este, de obicei, de 5 cm. De obicei se specifică în rețetă de ce dimensiune de tavă veți avea nevoie, dar dacă adaptați un tort pentru numărul de invitați, trebuie să țineți cont de volum: cea mai mică are aproximativ 1 l, iar cea mai mare, ceva mai mult de 2,5 l.

Tava de tartă

poate fi făcută din sticlă, aluminiu (cu pereți detașabili sau nu) sau ceramică. Are o formă rotundă și părți laterale puțin adânci, înclinate și de multe ori vălurite, care vă ajută să creați tarta sau plăcinta perfectă de fiecare dată, fie că este vorba de una cu mere sau cireșe ori căpșuni, sau o rețetă sărată. O tavă pentru plăcintă sau tartă este disponibilă în mai multe dimensiuni, cele mai comune fiind diametrele de 21, 23, 25 ori 30 cm în diametru. Sunt, de asemenea, dimensiuni variabile în ce privește adâncimea, dar de obicei are marginile mai mici decât tava rotundă pntru blat de tort. Tăvile de tarte, mai ales cele cu pereți detașabili, sunt potrivite și pentru quiche, dar acestea pot fi coapte într-o tavă de tartă din ceramică, a cărei bază nu este detașabilă, la fel ca o plăcintă. De obicei se și servesc în aceste tăvi. În funcție de ce gătiți mai des, o tartă cu aluat fraged sau o plăcintă cu puff pastry, nu este neapărat nevoie să aveți o tavă pentru fiecare dintre acestea. Puteți alege o formă comună, cu fund detașabil sau nu, cum vă descurcați mai ușor. Și puteți găti în ele și flan!

Tava de guguluf,

acel cozonac sau chec gol la mijloc, are și ea cam 3 dimensiuni, de 19 cm, 23 cm și 25 de cm, dar are pereți mult mai înalți: 8-9 cm. Forma tavii permite ca aluatul de prăjitură să crească și să se coacă mai uniform. Odată ce totul s-a copt, tava este răsturnată, iar prăjitura cade într-o formă frumoasă. Forma este inspirată exact dintr-un tort tradițional european cunoscut sub numele de Gugelhupf, și se numește Bundt. Există multe feluri de rețete pentru aceste forme, de obicei le găsiți sub denumirea de bundt cake. Sunt persoane atât de pasionate de această formă încât coc orice blat de pandișpan așa. Sau chiar chifle!

Formele de brioșe

sunt deja clasice într-o casă unde sunt copii. Dar pot fi folosite și pentru alte deserturi sau brioșe sărate ori multe alte rețete. Majoritatea formelor de brioșe conțin fie 6, fie 12 spații individuale, pentru a coace fiecare produs. Sub denumirea generică de brioșe se ascund însă și cupcakes-urile, care nu au neapărat nevoie de acele forme individuale din silicon sau alt material.

Tavă pentru pâine

Pot fi realizate din inox, aluminiu, sticlă, ceramică și fontă. Au formă dreptunghiulară și pereți adânci, ideale pentru coacerea unei pâini. Tăvile de dimensiuni mai mici, de 20×10 cm, sunt mai utile pentru pâine cu condimente sau drob, iar una mai mare, 23×13 cm, pentru cozonaci sau cozonac de carne. Pâinea poate fi făcută în tava medie, de 21x11cm, de exemplu.

Tava dreptunghiulară

pentru cuptor este cea mai comună tavă și este folosită pentru preparatele dulci mai ales când avem prăjituri cu foi. Puțini mai întind în ziua de azi foaie de prăjitură, deși merită pentru prăjitura televizor, prăjitura Jerbo sau prăjitura cu foi de miere. Dar tava, mai ales dacă este cu pereți ceva mai înalți, poate fi folosită cu succes pentru aproape orice: prăjitură cu iaurt și mere, plăcintă cu lapte condensat ori plăcintă dobrogeană și fără îndoială pentru aproape orice veți găti la cuptor!