Secretele verzei murate: Greșelile care o fac să se înmoaie și soluții pentru o textură ideală

Un risc mare este să devină moale și astfel să nu mai fie bună pentru consum.

Cauzele înmuierii verzei murate

Temperatura prea ridicată accelerează procesul de fermentație.

Prea puțină sare în compoziție face ca fermentația să fie incompletă și să se dezvolte astfel bacterii care descompun pectina, substanța care menține fermitatea frunzelor. Totodată, sarea iodată nu permite fermentația.

Alegerea unor verze prea moi, cu frunze subțiri sau afectate, nu rezistă bine murării.

Lipsa aerisirii sau neamestecarea saramurii permite acumularea unor bacterii nedorite.

Utilizarea apei nepotrivite, clorinate, poate distruge bacteriile benefice.

Cum să murezi corect varza

Depozitează preparatul într-un loc răcoros (ideal între 12 și 16 grade Celsius), folosește sare grunjoasă, neiodată, alege verze sănătoase și respectă tradiția adăugării unor fructe, precum mere și gutui, care ajută la fermentație, potrivit catine.ro.

Prin controlul condițiilor de fermentare și atenție la detalii, poți obține o varză murată crocantă, ideală pentru preparate tradiționale românești.