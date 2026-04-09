Ștefan Popescu îți arată cum să faci pasca perfectă: Ce ingredient îi dă un gust special

Rețeta de pască a lui Ștefan Popescu

Ingrediente

Aluat:

150 g făină albă 000

1 gălbenuș de ou la temperatura camerei

20 g zahăr tos

90 ml lapte integral

30 g unt la temperatura camerei (grăsime min. 80%)

¼ linguriță sare fină

3 g drojdie uscată

½ linguriță extract de vanilie

coaja rasă de la ½ lămâie

Umplutură:

150 g brânză dulce de vaci bine scursă

25 g smântână

2 ouă mici

50 g zahăr tos

¼ linguriță sare fină

½ linguriță extract de vanilie

1 lingură griș

50 g stafide (înmuiate anterior)

coaja rasă de la ½ lămâie

1 ou bătut pentru uns aluatul

Mod de preparare

Aluat:

Se prepară maiaua din lapte călduț, o lingură de zahăr și drojdie uscată, lăsată 10 minute să se activeze.

În bolul robotului se adaugă maiaua, zahărul, vanilia, coaja de lămâie și gălbenușul, apoi se amestecă un minut.

Se adaugă sarea și făina și se frământă 5 minute la viteză mică, apoi untul și încă 5 minute. Aluatul va fi lipicios.

Se acoperă și se lasă la dospit o oră, până își dublează volumul.

Umplutură:

Se amestecă brânza scursă cu smântâna, zahărul, ouăle, vanilia, coaja de lămâie, stafidele, grișul și sarea până se obține o compoziție cremoasă.

Asamblare și coacere:

Aluatul se împarte în două. Jumătate se întinde în formă de disc pentru baza formei.

Cealaltă jumătate se împarte în două: una pentru bordură, cealaltă pentru crucea de deasupra.

Se așază discul în formă, se pune bordura și se toarnă umplutura. Crucea se așază deasupra, fără să se apese.

Se ung bordura și crucea cu ou bătut și se lasă la dospit 10 minute.

Se coace la 170°C timp de 35-40 de minute, în funcție de dimensiune.

Pasca se poate servi caldă sau rece și promite să fie vedeta mesei de Paște, potrivit spynews.ro.