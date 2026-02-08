Tocăniță ardelenească din vechime: ceapă, pui, mămăliguță și un ingredient secret

Boiaua nu era folosită pentru culoare stridentă, ci pentru rotunjirea gustului, iar regula de aur era una simplă: boiaua multă arde mâncarea; boiaua pusă cu grijă o face de neuitat.

Tocăniță de pui cu ceapă și boia – varianta ardelenească veche

Ingrediente (4 porții)

1 pui de curte sau pui întreg, tăiat bucăți

800 g – 1 kg ceapă galbenă

3 linguri de untură de porc (sau ulei)

1–2 linguri boia dulce de calitate

½ linguriță boia iute (opțional, tradițional în unele zone)

Sare grunjoasă, după gust

Piper proaspăt măcinat

1 frunză de dafin (opțional)

1 cană mică de apă sau supă de pui

Secretul strămoșesc: boiaua NU se arde

1. Ceapa – temelia

Ceapa se taie solzișori și se pune la călit încet, în untură, cu un praf de sare.

Se lasă până devine:

moale

lucioasă

ușor aurie

Nu trebuie rumenită tare.

2. Momentul în care se pune boiaua – cel mai important pas

Când ceapa este gata:

se trage cratița de pe foc

se adaugă boiaua dulce (și iute, dacă se folosește)

se amestecă rapid

Acesta este trucul vechi: boiaua nu se pune niciodată pe foc direct, ca să nu devină amară.

3. Carnea de pui

Se adaugă bucățile de pui peste ceapa cu boia și se amestecă ușor, ca să se îmbrace carnea în sos.

Se pune din nou vasul pe foc mic și se adaugă apa sau supa.

4. Fierberea domoală

Tocănița se lasă să fiarbă:

la foc mic

cu capac

45–60 de minute

Din când în când se amestecă și se potrivește de sare.

Sosul trebuie să fie:

gros

catifelat

fără făină sau alte adaosuri

La final se adaugă:

piper

frunză de dafin (dacă se folosește)

Mămăliga, partenerul de nădejde

În Ardeal, mămăliga era mai moale decât cea muntenească dar suficient de consistentă cât să țină sosul

Uneori se servea și cu:

smântână

murături

ardei iute

Cum se mânca tocănița „ca la bunici”

Tocănița se turna peste mămăligă

Se mânca fierbinte

În liniște sau cu povești

Era mâncare de duminică obișnuită, fără pretenții, dar cu respect pentru gust.

De ce varianta cu boia e specială