x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Trucul gospodinelor: Cum prepari acasă extract de vanilie

Trucul gospodinelor: Cum prepari acasă extract de vanilie

de Redacția Jurnalul    |    05 Ian 2026   •   20:30
Trucul gospodinelor: Cum prepari acasă extract de vanilie
Sursa foto: Hepta/Extractul de vanilie poate fi folosit mulți ani.

Extractul de vanilie poate fi obținut acasă. Câteva păstăi de calitate și o sticlă de vodcă te ajută să obții un ingredient natural, perfect pentru prăjituri sau creme, la costuri minime și cu efort redus.

Rețetă simplă de extract de vanilie

Ingrediente

Alege păstăi proaspete, elastice din Madagascar, Tahiti sau Mexic, bogate în uleiuri esențiale.

Votca simplă repreezintă baza clasică însă romul sau bourbonul adaugă note complexe.

Mod  de preparare

Despică păstăile pe lungime, expunând semințele, pentru o extracție maximă a aromei.
Introdu păstăile în sticla de alcool, sigilează și depozitează la loc întunecos și răcoros. Agită sticla săptămânal.
Este nevoie de minim 8 săptămâni de infuzare pentru a obține aroma bună. Ideal este însă să o lași câteva luni pentru intensitate maximă.

Culoarea se închide treptat, iar păstăile rămân în sticlă.

Extractul casnic este autentic, fără aditivi, și se păstrează ani întregi. Când scade volumul, adaugă alcool nou. Păstăile vechi continuă să infuzeze, potrivit hellotaste.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: retete extract vanilie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri