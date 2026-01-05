Trucul gospodinelor: Cum prepari acasă extract de vanilie

Rețetă simplă de extract de vanilie

Ingrediente

Alege păstăi proaspete, elastice din Madagascar, Tahiti sau Mexic, bogate în uleiuri esențiale.

Votca simplă repreezintă baza clasică însă romul sau bourbonul adaugă note complexe.

Mod de preparare

Despică păstăile pe lungime, expunând semințele, pentru o extracție maximă a aromei.

Introdu păstăile în sticla de alcool, sigilează și depozitează la loc întunecos și răcoros. Agită sticla săptămânal.

Este nevoie de minim 8 săptămâni de infuzare pentru a obține aroma bună. Ideal este însă să o lași câteva luni pentru intensitate maximă.

Culoarea se închide treptat, iar păstăile rămân în sticlă.

Extractul casnic este autentic, fără aditivi, și se păstrează ani întregi. Când scade volumul, adaugă alcool nou. Păstăile vechi continuă să infuzeze, potrivit hellotaste.ro.