x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Trucuri de bucătar: cum să cureți usturoiul, ceapa și ouăle fierte în doar câteva secunde

Trucuri de bucătar: cum să cureți usturoiul, ceapa și ouăle fierte în doar câteva secunde

de Andreea Tiron    |    28 Noi 2025   •   09:15
Trucuri de bucătar: cum să cureți usturoiul, ceapa și ouăle fierte în doar câteva secunde

Oricine gătește frecvent știe că uneori cele mai banale sarcini – curățatul usturoiului, al cepei sau al ouălor fierte – pot deveni plictisitoare, migăloase și consumatoare de timp.

Bucătarii profesioniști însă au propriile lor secrete pentru a scurta timpul petrecut în bucătărie și pentru a face totul mai simplu, mai rapid și mai eficient.

Azi îți arătăm câteva hack-uri testate și apreciate, care transformă corvoada în… distracție.

1. Cum să cureți usturoiul în 10 secunde

Usturoiul este delicios, dar curățarea lui? Nu chiar. Iată câteva trucuri geniale:

Metoda borcanului

  1. Desparte cățeii.

  2. Pune-i într-un borcan cu capac.

  3. Agită 10 secunde.

Coaja se desprinde aproape singură, iar mâinile tale rămân curate.

Citește pe Antena3.ro

Metoda cuțitului lat (cea clasică)

  1. Pune cățelul pe tocător.

  2. Apasă pe el cu lama lată a cuțitului.

  3. Coaja se rupe instant.

Rapid, eficient, zero efort.

2. Cum cureți ceapa fără lacrimi și fără bătăi de cap

Ceapa e baza multor rețete, dar deseori vine la pachet cu ochi în lacrimi. Iată soluțiile:

Trucul cu apa rece

Curăță ceapa sub un jet foarte ușor de apă.
Compușii care provoacă usturimea sunt „spălați” imediat.

Trucul cu congelatorul

Pune ceapa 5 minute în congelator înainte de a o curăța.
Țesuturile se contractă și eliberează mult mai puțini vapori.

Metoda profesioniștilor: două tăieturi și gata

  1. Taie capetele.

  2. Crestează ușor pe lungime.

  3. Coaja se desprinde într-o singură mișcare.

3. Cum cureți ouăle fierte perfect, în doar câteva secunde

Ouăle fierte tari pot fi o bucurie sau un coșmar. Alegem varianta ușoară:

 Trucul cu apă, gheață și… un șoc termic

  1. Fierbe ouăle normal.

  2. Scoate-le în apă cu gheață.

  3. După 1 minut, lovește ușor coaja și rulează oul între palme.

Coaja se desprinde în mari bucăți, fără să strici albușul.

Hack-ul cu borcanul

  1. Pune oul într-un borcan cu puțină apă.

  2. Agită energic 5 secunde.

Coaja se desprinde singură!

Trucul cu lingura

  1. Sparge coaja la bază.

  2. Introdu lingura sub coajă.

  3. Plimb-o ușor între coajă și albuș.

Se desprinde surprinzător de ușor.

Bucătăria devine mai simplă când știi trucurile potrivite

Cu aceste hack-uri:

– gătești mai rapid,
– risipești mai puțin,
– eviți mizeria și nervii inutili,
– iar timpul câștigat îl investești în ceea ce-ți place cu adevărat.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bucatarie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri