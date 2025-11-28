Trucuri de bucătar: cum să cureți usturoiul, ceapa și ouăle fierte în doar câteva secunde

Bucătarii profesioniști însă au propriile lor secrete pentru a scurta timpul petrecut în bucătărie și pentru a face totul mai simplu, mai rapid și mai eficient.

Azi îți arătăm câteva hack-uri testate și apreciate, care transformă corvoada în… distracție.

1. Cum să cureți usturoiul în 10 secunde

Usturoiul este delicios, dar curățarea lui? Nu chiar. Iată câteva trucuri geniale:

Metoda borcanului

Desparte cățeii. Pune-i într-un borcan cu capac. Agită 10 secunde.

Coaja se desprinde aproape singură, iar mâinile tale rămân curate.

Citește pe Antena3.ro Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa în 2025

Metoda cuțitului lat (cea clasică)

Pune cățelul pe tocător. Apasă pe el cu lama lată a cuțitului. Coaja se rupe instant.

Rapid, eficient, zero efort.

2. Cum cureți ceapa fără lacrimi și fără bătăi de cap

Ceapa e baza multor rețete, dar deseori vine la pachet cu ochi în lacrimi. Iată soluțiile:

Trucul cu apa rece

Curăță ceapa sub un jet foarte ușor de apă.

Compușii care provoacă usturimea sunt „spălați” imediat.

Trucul cu congelatorul

Pune ceapa 5 minute în congelator înainte de a o curăța.

Țesuturile se contractă și eliberează mult mai puțini vapori.

Metoda profesioniștilor: două tăieturi și gata

Taie capetele. Crestează ușor pe lungime. Coaja se desprinde într-o singură mișcare.

3. Cum cureți ouăle fierte perfect, în doar câteva secunde

Ouăle fierte tari pot fi o bucurie sau un coșmar. Alegem varianta ușoară:

Trucul cu apă, gheață și… un șoc termic

Fierbe ouăle normal. Scoate-le în apă cu gheață. După 1 minut, lovește ușor coaja și rulează oul între palme.

Coaja se desprinde în mari bucăți, fără să strici albușul.

Hack-ul cu borcanul

Pune oul într-un borcan cu puțină apă. Agită energic 5 secunde.

Coaja se desprinde singură!

Trucul cu lingura

Sparge coaja la bază. Introdu lingura sub coajă. Plimb-o ușor între coajă și albuș.

Se desprinde surprinzător de ușor.

Bucătăria devine mai simplă când știi trucurile potrivite

Cu aceste hack-uri:

– gătești mai rapid,

– risipești mai puțin,

– eviți mizeria și nervii inutili,

– iar timpul câștigat îl investești în ceea ce-ți place cu adevărat.