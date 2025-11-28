Trucuri de bucătar: cum să cureți usturoiul, ceapa și ouăle fierte în doar câteva secunde

Bucătarii profesioniști însă au propriile lor secrete pentru a scurta timpul petrecut în bucătărie și pentru a face totul mai simplu, mai rapid și mai eficient.
Azi îți arătăm câteva hack-uri testate și apreciate, care transformă corvoada în… distracție.
1. Cum să cureți usturoiul în 10 secunde
Usturoiul este delicios, dar curățarea lui? Nu chiar. Iată câteva trucuri geniale:
Metoda borcanului
-
Desparte cățeii.
-
Pune-i într-un borcan cu capac.
-
Agită 10 secunde.
Coaja se desprinde aproape singură, iar mâinile tale rămân curate.
Metoda cuțitului lat (cea clasică)
-
Pune cățelul pe tocător.
-
Apasă pe el cu lama lată a cuțitului.
-
Coaja se rupe instant.
Rapid, eficient, zero efort.
2. Cum cureți ceapa fără lacrimi și fără bătăi de cap
Ceapa e baza multor rețete, dar deseori vine la pachet cu ochi în lacrimi. Iată soluțiile:
Trucul cu apa rece
Curăță ceapa sub un jet foarte ușor de apă.
Compușii care provoacă usturimea sunt „spălați” imediat.
Trucul cu congelatorul
Pune ceapa 5 minute în congelator înainte de a o curăța.
Țesuturile se contractă și eliberează mult mai puțini vapori.
Metoda profesioniștilor: două tăieturi și gata
-
Taie capetele.
-
Crestează ușor pe lungime.
-
Coaja se desprinde într-o singură mișcare.
3. Cum cureți ouăle fierte perfect, în doar câteva secunde
Ouăle fierte tari pot fi o bucurie sau un coșmar. Alegem varianta ușoară:
Trucul cu apă, gheață și… un șoc termic
-
Fierbe ouăle normal.
-
Scoate-le în apă cu gheață.
-
După 1 minut, lovește ușor coaja și rulează oul între palme.
Coaja se desprinde în mari bucăți, fără să strici albușul.
Hack-ul cu borcanul
-
Pune oul într-un borcan cu puțină apă.
-
Agită energic 5 secunde.
Coaja se desprinde singură!
Trucul cu lingura
-
Sparge coaja la bază.
-
Introdu lingura sub coajă.
-
Plimb-o ușor între coajă și albuș.
Se desprinde surprinzător de ușor.
Bucătăria devine mai simplă când știi trucurile potrivite
Cu aceste hack-uri:
– gătești mai rapid,
– risipești mai puțin,
– eviți mizeria și nervii inutili,
– iar timpul câștigat îl investești în ceea ce-ți place cu adevărat.