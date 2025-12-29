Stelliumul în Capricorn aduce o poveste intensă de dragoste pentru 5 zodii, între 29 decembrie și 4 ianuarie

Fie că vorbim despre începutul unui nou an sau doar despre o zi diferită, ai mereu libertatea de a-ți reînnoi viața amoroasă.

Un nou început nu înseamnă să ignori trecutul, ci să-l aduci la pace. Vindecă rănile, rezolvă conflictele și construiește un plan pentru viitor, știind că relațiile nu sunt definite de momentele grele, ci de dorința de a nu renunța unul la celălalt.

Această săptămână aduce în prim-plan stelliumul în Capricorn — o concentrare de cinci sau mai multe planete într-o singură zodie, care creează oportunități puternice și norocoase. În Capricorn, această energie favorizează începuturi stabile și de durată.

Capricornul este pragmatic, logic și orientat spre gesturi concrete. Iubește pe termen lung și știe cum să construiască relații solide. Concentrează-te pe lucrurile practice, fără a pierde magia. Acceptă conversațiile neașteptate și ofertele surpriză, dar nu grăbi procesul. Succesul vine pas cu pas.

♋ Rac

Urmează-ți inima, Rac. Energia puternică a Capricornului te ajută să duci o relație existentă la următorul nivel sau să atragi o persoană nouă. Săptămâna aceasta aduce echilibru între emoție și rațiune. Cu Juno, Soarele, Marte și Venus în Capricorn, viața ta amoroasă primește un impuls major. Stelliumul din 1 ianuarie îți oferă noroc și șansa de a manifesta relația la care ai visat.

♍ Fecioară

Fii deschis explorării, Fecioară. Energia Capricornului este despre iubirea pe termen lung. Odată cu intrarea lui Mercur în Capricorn pe 1 ianuarie, începe un nou capitol sentimental. Sunt favorizate logodnele, căsătoriile, mutatul împreună sau planurile mari de viitor. Comunicarea este cheia — serile liniștite și discuțiile profunde consolidează legătura.

♎ Balanță

Permite-ți să mergi înainte. Pe 2 ianuarie, Chiron își încheie mișcarea retrogradă în Berbec, marcând finalul unei perioade intense de vindecare emoțională. Acum începi să vezi rezultatele eforturilor tale. Lecțiile trecutului se transformă în relații mai sănătoase și mai mature.

♑ Capricorn

Lasă-ți inima să se umple. Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie, aduce emoții intense și vulnerabilitate, dar și eliberare. Tensiunile recente se dizolvă, iar comunicarea devine mai sinceră. Este momentul perfect să-ți exprimi sentimentele și să începi anul cu claritate și recunoștință.

♉ Taur

Acceptă timingul divin. Energia Capricornului îți aduce oportunități neașteptate în iubire — călătorii, relații la distanță sau decizii curajoase. Chiar dacă lucrurile nu se întâmplă exact cum ai plănuit, direcția este una favorabilă. Cele mai frumoase povești de dragoste apar când te aștepți mai puțin.