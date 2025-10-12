Tunelul ascuns în Colosseum, deschis pentru turiști. Povestea Pasajului lui Commodus

Cunoscut sub numele de Pasajul lui Commodus, coridorul de 55 de metri a fost construit sub amfiteatru pentru a permite împăraților și oaspeților de seamă să ajungă la locurile lor din loja imperială fără a se amesteca cu mulțimea.

Pasajul se numește după împăratul Commodus, liderul nemilos care a guvernat între 177 și 192 d.Hr. și care a fost aproape asasinat în pasajul subteran.

Cei care au văzut filmul „Gladiatorul” își vor aminti de Commodus ca fiind împăratul intrigant, interpretat de Joaquin Phoenix, cel care și-a ucis tatăl, Marcus Aurelius, și l-a înfruntat pe Maximus, interpretat de Russell Crowe, în arenă.

În viața reală, vanitatea lui Commodus a mers și mai departe. El a participat la lupte de gladiatori îmbrăcat ca Hercule, ucigând luptători slăbiți și chiar animale - odată decapitând o struț în fața unei mulțimi entuziaste, potrivit Parcului Arheologic Colosseum.

Coridorul ascuns a fost descoperit pentru prima dată între 1810 și 1814 de către arheologii francezi sub conducerea arhitectului Carlo Lucangeli, apoi redeschis în 1874 și studiat din nou în anii 1990. În timpul restaurării întregului sit în perioada 2020-2021, arheologii au cartografiat în întregime tunelul și au început o nouă fază de conservare.

Restaurarea Pasajului lui Commodus

Recentele lucrări de restaurare au îndepărtat secole de praf și murdărie, au refăcut tencuiala fragilă cu ajutorul unor instrumente laser și au scos la iveală pereții căptușiți cu marmură, pe care sunt gravate peisaje și scene mitologice, inclusiv povestea lui Dionysos, zeul vinului și al petrecerilor. În apropierea intrării, sculpturile reprezentând vânătoarea de mistreți, luptele cu urșii și acrobații amintesc de spectacolul care odinioară umplea arena.

„Odată ce acest pasaj va fi deschis publicului, vizitatorii vor putea aprecia cum era să fii împărat”, a explicat arheologul Barbara Nazzaro, care a condus lucrările.

Massimo Osanna, directorul general al muzeelor din Italia, a numit redeschiderea „o etapă importantă” care îmbină cercetarea și conservarea. Noile caracteristici, precum harta tactilă și reconstituirile video, au scopul de a face situl „cu adevărat accesibil și incluziv pentru toate categoriile de public”.

Pasajul boltit, adăugat în secolele I și II după construcția inițială a Colosseumului, este format din trei ramuri: două orientate est-vest și una nord-sud.

Restaurarea include iluminatul care recreează lumina zilei provenită de la luminatoarele sigilate de mult timp, precum și panouri de sticlă care permit vizitatorilor să observe arheologii la lucru. O nouă excavare programată pentru anul viitor va urmări traseul tunelului — posibil către barăcile gladiatorilor.

Proiectul a fost finanțat de Parcul Arheologic Colosseum și Planul Național de Redresare și Reziliență al Italiei (PNRR).