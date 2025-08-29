Ce trebuie să știi despre uleiul de turte de măsline. Cum se produce și ce avantaje are la gătit

Obținut din reziduurile rămase după prima presare a măslinelor, acest ulei este o opțiune practică pentru consumatorii care doresc să gătească sănătos, dar cu un buget redus.

Ce este uleiul de tescovină

Uleiul de tescovină provine din pulpa, coaja și sâmburii măslinelor – resturi numite generic tescovină – care conțin o cantitate mică de ulei. Spre deosebire de uleiul extravirgin, extras prin presare mecanică la rece, tescovina necesită procese industriale complexe, inclusiv extracția cu solvenți chimici și rafinare atentă pentru a deveni comestibil. Deseori, la final, este amestecată cu o cantitate mică de ulei virgin sau extravirgin pentru a-și îmbunătăți aroma și culoarea.

Deși nu se bucură de renumele și complexitatea uleiului extravirgin, uleiul de tescovină nu este lipsit de calități. Standardele internaționale impun criterii stricte de aciditate și puritate, iar atunci când este produs corect, uleiul obținut este o variantă nu doar sigură, ci și utilă pentru gătit.

Avantaje la gătit

Unul dintre avantajele uleiului de tescovină este punctul său ridicat de ardere, în jur de 240°C, ceea ce îl face ideal pentru preparatele la temperaturi înalte, precum prăjirea și coacerea. Gustul său neutru îl recomandă în diverse rețete, iar raportul calitate-preț îl transformă într-o alegere des întâlnită în sectorul HoReCa, dar și în gospodăriile unde se gătește mult.

Mituri și realitate

De-a lungul timpului, uleiul de tescovină a fost asociat cu practici comerciale incorecte. Însă specialiștii atrag atenția că produsul corect realizat nu trebuie confundat cu astfel de fraude și că are propriile sale merite culinar-nutriționale.

Procesul de producție – între performanță și riscuri

După extragerea uleiului extravirgin, tescovina este uscată și supusă extracției cu solvenți, cel mai frecvent fiind hexanul. Urmează o rafinare complexă pentru a elimina impuritățile și pentru a face uleiul sigur pentru consum. Un aspect sensibil al acestui proces este temperatura de rafinare: dacă depășește 90°C există risc de formare a hidrocarburilor aromatice policiclice periculoase, cum este benzo(a)pirenul, substanță cancerigenă reglementată strict în UE.

Beneficii pentru sănătate

Chiar dacă are o concentrație mai mică de antioxidanți și polifenoli față de uleiul extravirgin, uleiul de tescovină rămâne bogat în acizi grași mononesaturați, în special acid oleic, care sprijină sănătatea cardiovasculară și ajută la reducerea colesterolului „rău”. Cercetările recente indică efecte pozitive și în prevenția diabetului de tip 2 și afecțiunilor inflamatorii.

Utilizări culinare și avantaje practice

Pe lângă preparatele prăjite, uleiul de tescovină funcționează excelent și pentru coacere. Studiile arată că poate înlocui cu succes uleiurile, precum cel de floarea-soarelui, în produse de patiserie, aducând o durată mai lungă de conservare și un profil nutrițional îmbunătățit. De asemenea, produsele preparate cu margarină pe bază de ulei de tescovină au un conținut redus de grăsimi saturate, fără a compromite gustul sau textura.

Concluzii

Uleiul de tescovină este o opțiune versatilă, accesibilă și adaptată pentru multe utilizări culinare, mai ales acolo unde uleiul extravirgin nu este ideal din cauza punctului scăzut de fum sau a costului. Când este obținut și rafinat corect, poate fi o alegere sănătoasă și sigură, implicit o resursă valoroasă pentru bucătării profesionale și gospodării.