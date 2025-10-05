Uleiul „sănătos” care îți poate afecta inima. Ce recomandă cardiologii și nutriționiștii

Uleiurile de gătit, mai importante decât crezi

La fel cum sarea, piperul sau usturoiul sunt nelipsite din bucătărie, fiecare dintre noi are un ulei de gătit preferat, folosit aproape reflex. Fie că este vorba despre ulei de măsline, vegetal sau de floarea-soarelui, fiecare variantă are propriile caracteristici care influențează gustul, textura și chiar sănătatea preparatelor, potrivit Parade.

Ceea ce mulți nu știu este că alegerea uleiului de gătit poate avea un impact direct asupra sănătății inimii. Iar un ulei popular, adesea considerat „sănătos”, poate avea efecte negative surprinzătoare.

Uleiul de cocos – superaliment sau pericol pentru inimă?

Deși numele său evocă ideea de sănătate (provine dintr-un fruct, nu-i așa?), uleiul de cocos este foarte bogat în grăsimi saturate – între 80 și 90%.

„Consumul ridicat de grăsimi saturate crește nivelul colesterolului LDL (‘colesterolul rău’), un factor major de risc pentru bolile cardiovasculare. Spre deosebire de uleiul de măsline, uleiul de cocos nu are dovezi clare că protejează inima pe termen lung,” explică dr. Rohit Vuppuluri, cardiolog la Chicago Heart & Vascular Specialists.

Nutriționista Sarah Lynn Quick confirmă că, deși uleiul de cocos conține trigliceride cu lanț mediu (MCT), utile pentru energie și sănătatea creierului, efectul dominant rămâne cel al grăsimilor saturate, care cresc riscul de ateroscleroză.

Mai mult, cardiologul Srihari Naidu subliniază că uleiul de cocos conține chiar mai multe grăsimi saturate decât untul. În comparație, uleiurile de rapiță sau floarea-soarelui, bogate în grăsimi nesaturate, sunt mult mai benefice pentru inimă.

Care sunt riscurile consumului excesiv de ulei de cocos?

Depunerea plăcilor pe artere, ceea ce blochează circulația sângelui

Risc mai mare de infarct și accident vascular cerebral

Inflamații și disfuncții ale vaselor de sânge, asociate cu bolile cardiovasculare

Alternative sănătoase recomandate de specialiști

Nutriționiștii și cardiologii recomandă înlocuirea uleiului de cocos folosit zilnic cu variante mult mai sigure:

Ulei de măsline extravirgin – protejează inima și reduce colesterolul rău

Ulei de avocado – bogat în grăsimi nesaturate, rezistent la temperaturi înalte

Ulei de rapiță (canola) – cel mai echilibrat pentru profilul lipidic

Ulei de floarea-soarelui – surse bune de grăsimi sănătoase

Concluzia experților

Specialiștii recomandă ca uleiul de cocos să fie folosit doar ocazional, pentru gust sau rețete specifice, și nu ca ulei de bază pentru gătit.