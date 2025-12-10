Cum se sărbătorește Crăciunul în alte culturi: Obiceiuri surprinzătoare din întreaga lume

Iată 7 obiceiuri din diverse țări, care redefinesc spiritul sărbătorilor de iarnă:

Islanda

Există „jólabókaflóð” sau „inundația cu cărți de Crăciun”. Tradiția, apărută în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, se referă la lansarea de cărți noi înainte de sărbători. În Ajunul Crăciunului, islandezii își oferă cărți și petrec seara citind, cu ciocolată și lumânări, un obicei care susține editorii locali și promovează limba națională.

Japonia

Crăciunul seamănă mai mult cu Ziua Îndrăgostiților. Ajunul este dedicat cuplurilor care petrec într-un cadru romantic, în restaurante și hoteluri. O delicatesă specifică este „kurisumasu keki”, un tort cu cremă de căpșuni.

Australia

Tradiția de Crăciun în familie include un meci de cricket, unde toată lumea, indiferent de vârstă, sunt bineveniți să participe. Spiritul jocului este relaxat, iar scopul principal este distracția și apropierea dintre membrii familiei.

Finlanda

Finlandezii onorează în Ajunul Crăciunului memoria celor dragi trecuți în neființă prin vizite la cimitire, unde aprind lumânări. Acest moment solemn, urmat adesea de o saună în familie, aduce liniște și reflecție într-o perioadă agitată.

Vestul Ucrainei

În vestul Ucrainei bradul este nu este decorat cu globuri, ci cu pânze de păianjen, o tradiție inspirată de o legendă despre noroc și prosperitate. Prezența unei pânze reale este considerată de bun augur. Aceste decorațiuni nu sunt îndepărtate pe durata sărbătorilor.

Venezuela

În Venezuela se sărbătorește cu clopoței, pocnitori și artificii. Însă un aspect inedit este faptul că oamenii se duc la biserică pe role. Există o tradiție de deplasare pe role la Misa de Aguinaldo (slujba de dimineață), care are loc între 16 și 24 decembrie, în jurul orei 05:00 sau 06:00. Copiii merg la culcare devreme pentru a fi pregătiți pentru slujbă și mulți adulți merg pe role noaptea pentru a ajunge împreună la biserică.

Danemarca

Spiritul Crăciunului prinde viață prin activități creative de „tăiat și lipit” (klippe klistr), în care întreaga comunitate realizează decorațiuni din hârtie — ghirlande, stele și inimi. Aceste momente sunt însoțite de dulciuri tradiționale și vin fiert, oferind o atmosferă caldă de sărbătoare, potrivit dcnews.ro.