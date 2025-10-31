Cum se sărbătorește Halloweenul în lume: Curiozități și tradiții care te vor uimi!

Dar dincolo de costume, bomboane și filme de groază, această noapte este un amestec unic de tradiție, mister și bucurie – o celebrare a vieții, a morții și a tot ce e magic între ele.

Statele Unite: patria dovlecilor și a poveștilor înfricoșătoare

Aici, Halloweenul este o adevărată industrie a distracției. Casele se transformă în decoruri de film, grădinile se umplu de dovleci sculptați cu zâmbete ciudate, iar copiii colindă străzile în costume de vrăjitoare, supereroi sau fantome, cerând bomboane cu tradiționalul „Trick or Treat!”.

Interesant este că sărbătoarea modernă a luat naștere dintr-o veche tradiție irlandeză – Samhain – care marca sfârșitul anului agricol și momentul în care spiritele celor morți se întorceau pe pământ.

Irlanda și Scoția: unde totul a început

În satele din Irlanda și Scoția, Halloweenul a rămas o sărbătoare mistică, legată de natură și de trecerea anotimpurilor.

Oamenii aprind focuri pe dealuri pentru a alunga spiritele rele, iar copiii se deghizează nu doar pentru distracție, ci pentru a „păcăli” fantomele care bântuie în noaptea dintre lumi.

În unele zone rurale, se mai joacă și azi „snap-apple”, un joc vechi în care participanții încearcă să prindă mere plutind într-un vas cu apă – un simbol al norocului și al dragostei.

Mexic: Ziua Morților, o explozie de culoare

În Mexic, perioada de Halloween coincide cu celebra „Día de los Muertos”, o sărbătoare spectaculoasă în care moartea nu este temută, ci onorată.

Familiile își decorează casele și cimitirele cu flori de gălbenele, lumânări și fotografii ale celor dragi, iar copiii poartă măști colorate în formă de cranii, numite calaveras.

Atmosfera e una de bucurie și recunoștință – oamenii dansează, cântă și oferă ofrande, crezând că sufletele se întorc pentru o noapte să fie din nou alături de cei vii.

Curiozitate: în multe familii mexicane, se lasă mâncarea preferată a celui decedat pe altar, ca o formă de ospitalitate spirituală.

Japonia: Halloween în stil kawaii

În Japonia, Halloweenul a devenit în ultimele decenii o sărbătoare a modei și a creativității.

Tokyo prinde viață cu parade de costume spectaculoase, iar tinerii concurează pentru cele mai inventive și amuzante apariții – de la personaje anime la demoni japonezi, cunoscuți drept yokai.

Deși nu există tradiția „trick-or-treat”, Halloweenul japonez este o explozie vizuală de lumini, dans și cosplay.

Germania: noaptea în care spiritele dansează

În Germania, Halloweenul a fost readus în prim-plan după anii ’90 și s-a combinat cu vechea tradiție „Rübengeistern” – sculptarea de fețe în napi și aprinderea lor în fața caselor.

Unii germani consideră că noaptea de 31 octombrie este un moment în care spiritele rătăcesc printre oameni, așa că își lasă ușile descuiate pentru a le lăsa să treacă fără să provoace necazuri.

România: între legenda lui Dracula și tradițiile autentice

Pentru mulți străini, Halloweenul în România se leagă inevitabil de Castelul Bran și mitul lui Vlad Țepeș – Dracula.

În unele sate din Transilvania, oamenii mai aprind și azi lumânări la ferestre sau pun usturoi la uși – nu pentru decor, ci pentru protecție.

Italia: între Halloween și Ziua Tuturor Sfinților

În Italia, sărbătoarea modernă de Halloween se împletește cu tradițiile catolice.

Pe 1 noiembrie, italienii celebrează Ognissanti – Ziua Tuturor Sfinților – prin care își amintesc de cei plecați.

În Sicilia, copiii primesc cadouri „de la sufletele celor morți”, un obicei vechi care simbolizează continuitatea între generații.

O sărbătoare globală a misterului și bucuriei

Deși Halloweenul are forme diferite în fiecare colț al lumii, spiritul său este același: o celebrare a vieții, a trecerii timpului și a legăturii dintre lumi.

Într-o lume tot mai conectată, această noapte magică a devenit un limbaj universal al culorii, fanteziei și emoției – o clipă în care și cei mari, și cei mici pot crede, măcar pentru o seară, în magie.

Știai că...?