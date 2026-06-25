Decizie inedită în Quebec: Copacii sunt considerați ființe vii, cu drepturi proprii

Municipalitatea Terrasse-Vaudreuil, situată la aproximativ 64 de kilometri de Montreal și cu circa 2.000 de locuitori, a adoptat o rezoluție prin care arborilor le sunt recunoscute „dreptul la viață, la creștere naturală, la integritate și la regenerare”.

Măsura, votată în unanimitate pe 9 iunie 2026, prevede și revizuirea regulamentelor locale astfel încât copacii să fie protejați mai strict sau înlocuiți în cazul în care sunt tăiați.

Primarul Michel Bourdeau a declarat pentru CBC că inițiativa nu ar trebui să creeze conflicte cu proiectele de dezvoltare urbană, dar că reflectă o schimbare de perspectivă asupra rolului vegetației în oraș.

„Copacii sunt cel mai mare aliat al nostru”, a spus edilul, subliniind că aceștia funcționează ca o „infrastructură verde” esențială pentru reducerea efectului de insulă de căldură, îmbunătățirea calității aerului și gestionarea apei pluviale.

Decizie inspirată dintr-un film

Decizia localnicilor a fost influențată, potrivit autorităților, de cineastul André Desrocher, al cărui documentar a promovat ideea că arborii sunt organisme vii capabile de interacțiune prin sistemul radicular.

„Un copac este ca o ființă umană”, a afirmat primarul Bourdeau, reluând o idee vehiculată în comunitate. „Respiră, trăiește, absoarbe apă. Ne protejează.”

Observatorul Internațional pentru Drepturile Naturii susține că Terrasse-Vaudreuil este prima municipalitate din Quebec și din Canada care aderă la Declarația Universală a Drepturilor Arborelui, o inițiativă globală care promovează recunoașterea juridică a naturii.

Documentul afirmă că viața pe Pământ depinde de arbori și că oamenii ar trebui să acționeze în „fraternitate și solidaritate” cu aceștia, considerându-i o resursă comună a umanității.

Reprezentanții organizației susțin că arborii au „demnitate” și forme de percepție senzorială, deși nu în sensul emoțional uman.

Precedente internaționale și reacții juridice

Inițiativa din Quebec se înscrie într-un curent mai larg, în care diverse ecosisteme au primit statut juridic în anumite regiuni ale lumii. În Canada, de exemplu, râul Magpie a fost recunoscut ca entitate cu drepturi în 2021, în urma unui acord între autorități și comunitățile indigene locale.

Specialiștii în dreptul mediului consideră astfel de măsuri mai degrabă simbolice, dar cu potențial de a influența politicile de protecție a naturii. Avocata Karine Peloffy a descris inițiativa drept un „gest plin de speranță”, subliniind paradoxul juridic al sistemului actual.

„Dacă entități care nu sunt vii pot avea personalitate juridică, atunci nu există un motiv evident pentru care natura să nu beneficieze de aceeași recunoaștere”, a declarat aceasta pentru CBC, potrivit independent.co.uk.