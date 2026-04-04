Diferențele dintre mască de păr și balsam. Ce trebuie să faci după ce te speli pe cap

În realitate, diferența dintre mască și balsam este mult mai mare decât pare. Nu este vorba doar despre consistență sau timpul de acționare, ci despre cât de profund acționează și ce efect au asupra firului de păr.

Balsamul de păr – folosit după fiecare spălare

Rolul balsamului este simplu, dar foarte important: netezește cuticula firului de păr, îl face mai ușor de pieptănat și previne ruperea sau deteriorarea în timpul uscării.

Balsamul acționează la suprafață: închide cuticula, oferă strălucire și face părul mai moale la atingere. De obicei se lasă să acționeze 1–2 minute, apoi se clătește. Este potrivit pentru toate tipurile de păr, inclusiv pentru părul fin sau gras, deoarece nu încarcă rădăcina.

Masca de păr – tratament profund pentru reparare

Masca de păr este un tratament intens, cu o formulă concentrată, bogată în nutrienți, uleiuri, proteine și ingrediente hidratante care pătrund în profunzimea firului de păr.

Este recomandată pentru repararea părului deteriorat de vopsire, decolorare, aparate de coafat, soare sau uscăciune. Textura este mai groasă și mai bogată, iar timpul de acționare este între 5 și 20 de minute. Rezultatul este un păr mai elastic, mai puțin casant și mai strălucitor.

Când alegi masca și când balsamul

Dacă părul este sănătos, doar puțin uscat la vârfuri sau se îngrașă repede la rădăcină, este suficient un balsam după fiecare spălare. Acesta este tratamentul de bază care menține părul sănătos.

Masca se folosește atunci când părul este foarte uscat, deteriorat, tern, se rupe ușor sau după vopsire. În mod normal, o mască pe săptămână (la 7–10 zile) este suficientă. Dacă părul este foarte deteriorat, masca poate fi folosită de două ori pe săptămână, dar nu mai des, deoarece poate încărca părul.

Ordinea corectă: mască, apoi balsam

Foarte important: mai întâi se aplică masca, apoi balsamul. Masca hrănește părul în profunzime, iar balsamul închide cuticula și menține efectul tratamentului. Dacă aplici balsamul primul, acesta creează o peliculă care împiedică masca să pătrundă în firul de păr.

După șamponare, stoarce bine părul de apă, aplică masca pe lungime și vârfuri (nu la rădăcină), las-o să acționeze, clătește, apoi aplică balsamul pentru 1–2 minute și clătește din nou.

Cum alegi masca și balsamul în funcție de tipul de păr

Pentru păr uscat și deteriorat: alege măști cu keratină, ulei de argan, cocos, jojoba sau unt de shea.

Pentru păr fin sau gras: alege formule ușoare, cu aloe vera, proteine sau siliconi ușori.

Pentru volum: balsam ușor.

Pentru reparare: balsam hrănitor.

Pentru vârfuri foarte uscate: balsam leave-in.

Trucuri pentru efect maxim

Masca se aplică pe părul umed, nu foarte ud, pentru că apa diluează produsul. Pentru efect mai bun, acoperă părul cu un prosop sau o cască de duș și încălzește ușor cu uscătorul.

La final, clătește părul cu apă rece – aceasta închide cuticula și oferă strălucire.