Dormi prost? Iată ce fac diferit cei care se odihnesc bine

Cercetările arată că fluctuațiile emoționale – tristețe, furie, entuziasm – pot fi epuizante și afectează direct calitatea somnului.

Totuși, există o cale către echilibru. Persoanele care dorm bine și gestionează mai ușor stresul au câteva obiceiuri comune, simple, dar eficiente.

1. Își limitează consumul de știri și social media

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le fac este să nu se expună constant la informații negative. Studiile privind calitatea somnului arată că expunerea excesivă la știri și la ecrane afectează odihna și amplifică anxietatea.

Este sănătos să fii informat, dar o singură sesiune de actualizare pe zi este, de obicei, suficientă. Evitarea teoriilor conspiraționiste și alegerea conținutului inspirațional pot reduce considerabil stresul mental.

2. Practică rugăciunea sau meditația

Fie că aparțin unei tradiții religioase sau nu, oamenii care dorm bine își creează un ritual zilnic de liniștire a minții. Meditația, rugăciunea, jurnalul personal sau exercițiile de respirație ajută la reducerea stresului și la reglarea emoțională.

Există numeroase aplicații de meditație și tehnici accesibile oricui. Important este consecvența. Practicile contemplative reduc activitatea excesivă a minții și îmbunătățesc somnul.

3. Petrec timp în aer liber

Contactul cu natura are un impact direct asupra sistemului nervos. Studiile arată că timpul petrecut în aer liber îmbunătățește calitatea somnului și reduce nivelul de cortizol.

Nu este nevoie de excursii spectaculoase. Poate fi o plimbare în parc, pe plajă sau chiar pe o stradă liniștită. Respirația profundă, mersul conștient și atenția la senzațiile corporale ajută la reglarea emoțională.

4. Se concentrează pe prezent

Oamenii care se stresează mai puțin învață să trăiască în momentul prezent. Asta înseamnă să accepte emoțiile fără a le reprima sau dramatiza.

Practica prezenței poate fi inconfortabilă la început, deoarece aduce la suprafață frici și insecurități. Însă, cu timpul, această acceptare reduce impactul gândurilor negative și îmbunătățește somnul.

5. Își simplifică viața

Simplificarea aduce claritate. Persoanele echilibrate își reduc aglomerația – atât fizică, cât și mentală. Ele prioritizează odihna, alimentația sănătoasă, mișcarea și conexiunile autentice.

Rutina zilnică stabilă oferă siguranță și predictibilitate, două elemente esențiale pentru un somn de calitate. Introducerea unor momente „goale” în program – fără telefon, fără scop – ajută creierul să se reseteze.

Liniștea interioară nu apare peste noapte. Ea cere disciplină, auto-înțelegere și curajul de a înfrunta emoțiile dificile. Cu practică, vei învăța să faci diferența între panică și intuiție și vei descoperi un flux natural al vieții, scrie yourtango.com.

Somnul bun și stresul redus nu sunt un mister – sunt rezultatul unor obiceiuri constante și al unei relații mai sănătoase cu tine însuți.