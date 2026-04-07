Drama care bântuie Cimitirul Bellu: Iubirea imposibilă din Bucureștiul Secolului al XIX-lea

Cazul Poroineanu a rămas în memoria colectivă ca o tragedie greu de explicat, situată la granița dintre realitate documentată și legendă urbană.

În centrul poveștii se află Cimitirul Bellu, unde își dorm somnul de veci numeroase personalități dar unde se păstrează și amintirea unei iubiri imposibile.

Un secret de familie cu urmări fatale

Constantin Poroineanu, un aristocrat bogat care, în timpul unei călătorii în Franța, a avut o relație din care s-a născut o fată. Copilul a rămas în străinătate, fiind crescut departe de România, dar sprijinit financiar de tatăl său.

În paralel, Constantin Poroineanu avea un fiu legitim în țară. Ajuns la maturitate, acesta a plecat în Franța, unde a îmtâlit-o pe fată, fără să știe că îi este soră vitregă. Între cei doi s-a născut o relație de iubire care a dus la logodnă și planuri de căsătorie.

După o perioadă petrecută în Franța, cei doi au revenit în România, moment în care adevărul a ieșit la iveală, declanșând o dramă cu consecințe devastatoare.

Între legendă și realitate

Detaliile exacte ale deznodământului rămân neclare. Lipsa unor dovezi solide a dat naștere la speculații.

Unele relatări susțin astfel că cei doi îndrăgostiți nu au putut să accepte realitatea și și-ar fi pus capăt zilelor.

Cazul ar fi provocat un scandal major în societatea vremii. Moșierul ar fi fost adus în fața justiției, iar sursele istorice oferă variante contradictorii privind soarta sa, de la o posibilă condamnare la moarte, de la sinucidere sau înnebunire.

Monumentul unei iubiri imposibile

Marcat de tragedie, Constantin Poroineanu ar fi decis să ridice un monument funerar dedicat celor doi copii ai săi, în Cimitirul Bellu. Astăzi, acesta rămâne un simbol al unei povești care continuă să ridice întrebări și să atragă interesul istoricilor și al publicului.

Deși adesea comparată cu Romeo și Julietta, drama din Verona, povestea moșierului se diferențiază prin natura sa profund tragică: nu un conflict exterior, ci un secret de familie a distrus destinul celor implicați, potrivit stiripesurse.ro.