Duminica Floriilor: Semnificație, tradiții și sfaturi practice

În această zi, creștinii ortodocși duc la biserică ramuri de salcie pentru a fi sfințite, simbol al biruinței și protecției, inspirat de ramurile de finic așternute la intrarea Mântuitorului în orașul sfânt.

Tradiții de Florii

Sfânta Liturghie de Florii reprezintă o pregătire sufletească pentru Săptămâna Patimilor și Paște. La finalul slujbei, credincioșii primesc ramurile de salcie sfințite pe care apoi le iau acasă.

După Liturghia de Florii, ramurile sfințite sunt duse acasă și așezate la icoane, uși sau ferestre pentru a proteja familia și gospodăria. Tradiția populară leagă aceste crenguțe de belșug și sănătate iar după ce se usucă, acestea nu trebuie aruncate la gunoi. Mulți oameni le îngroapă în pământ sau le folosesc în grădină pentru a contribui la fertilitatea solului și protecția culturilor, potrivit a1.ro.

Alte obiceiuri de Florii

În unele regiuni, gospodăriile sunt împodobite cu flori iar rugăciunile sunt dedicate sănătății și prosperității. Ramurile de salcie sfințite protejează și animalele din curte.

Tradițiile de Florii îmbină credința, cultura și simbolurile naturii, menținând vii practicile de la strămoși.

Ce să NU faci de Florii

Nu arunca ramurile sfințite – după ce se usucă, trebuie îngropate în pământ.

– după ce se usucă, trebuie îngropate în pământ. Evită certurile și conflictele – energiile negative pot aduce ghinion în casă și familie.

– energiile negative pot aduce ghinion în casă și familie. Nu face treburi grele – ziua este dedicată rugăciunii și timpului petrecut alături de cei dragi.

– ziua este dedicată rugăciunii și timpului petrecut alături de cei dragi. Respectă postul și dezlegarea la pește – consumul de alimente interzise fără motiv afectează semnificația spirituală a zilei.

Duminica Floriilor rămâne un moment de celebrare spirituală, de protejare a gospodăriei și de păstrare a tradițiilor, oferind credincioșilor ocazia de a îmbina credința cu practicile culturale moștenite de la strămoși.