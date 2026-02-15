Eclipsa de Soare din 17 februarie 2026: ritualuri puternice pentru bani și noi începuturi

Astrologii consideră acest moment un „portal” de resetare, ideal pentru manifestarea prosperității, a clarității și a noilor începuturi.

Ce semnificație are eclipsa de Soare din 17 februarie 2026

Din perspectivă astrologică și simbolică, eclipsa de Soare reprezintă un moment în care lumina este temporar acoperită pentru a face loc revelațiilor. Este o zi a conștientizării, a deciziilor curajoase și a renunțării la ceea ce nu mai funcționează.

Energia acestei eclipse favorizează:

schimbările asumate

încheierea etapelor stagnante

clarificarea obiectivelor financiare și profesionale

setarea intențiilor pe termen lung

Este un moment potrivit pentru introspecție, pentru liniște și pentru recalibrarea dorințelor autentice. Cu cât intențiile sunt mai clare, cu atât manifestarea devine mai puternică.

Cum să manifestezi prosperitatea pe 17 februarie 2026

Pentru a beneficia la maximum de vibrația acestei zile, este important să combini reflecția interioară cu acțiuni concrete. Iată câteva ritualuri și practici recomandate:

1. Fă ordine în spațiul tău

Curățenia simbolizează eliberarea de vechi. Aerisește, aruncă obiectele inutile și reorganizează locuința. Prosperitatea are nevoie de spațiu pentru a intra.

2. Scrie-ți intențiile pe hârtie

Notează clar ce vrei să atragi în viața ta: o sumă de bani, o promovare, o colaborare, stabilitate sau abundență emoțională. Formulează la prezent, ca și cum dorința este deja împlinită.

Exemplu:

„Sunt deschis/ă către oportunități financiare care îmi cresc veniturile.”

„Abundența curge natural în viața mea.”

3. Ritualul lumânării pentru prosperitate

Aprinde o lumânare verde (pentru bani și creștere) sau aurie (pentru succes). Ține foaia cu intențiile în mâini și vizualizează cum dorințele tale devin realitate. Lasă lumânarea să ardă în siguranță câteva minute, în liniște.

4. Vizualizare ghidată de 10 minute

Închide ochii și imaginează-ți viața ta peste șase luni, exact așa cum ți-o dorești. Simte emoția împlinirii. Emoția este combustibilul manifestării.

5. Curățare energetică cu sare

Pune un bol mic cu sare grunjoasă în cameră sau fă o baie cu sare pentru a elimina energiile stagnante. Sarea este considerată un purificator natural.

6. Ritualul monedei norocoase

Alege o monedă și ține-o în palmă în timp ce îți afirmi intenția legată de prosperitate. Păstreaz-o în portofel ca simbol al fluxului financiar care începe.

7. Practica recunoștinței

Scrie 10 lucruri pentru care ești recunoscător/recunoscătoare. Recunoștința deschide ușa abundenței.

8. Renunță conștient la un obicei limitativ

Eclipsele sunt despre eliberare. Decide ce tipar vrei să lași în urmă: frica de eșec, amânarea, autosabotajul. Scrie-l pe o hârtie și rupe-o simbolic.

Ce este bine să eviți în ziua eclipsei

deciziile impulsive luate din frică

conflictele inutile

gândurile obsesive despre lipsuri

promisiunile pe care nu le poți respecta

Eclipsa amplifică energia, așa că este esențial să rămâi centrat și atent la intențiile tale.

Mesajul eclipsei din 17 februarie 2026

Această zi nu este doar despre bani sau succes material, ci despre alinierea cu drumul tău autentic. Prosperitatea apare atunci când acțiunile, valorile și dorințele sunt în armonie.

Pe 17 februarie, Universul te invită să alegi conștient ce vrei să păstrezi și ce vrei să lași în urmă. Fă pace cu trecutul, stabilește-ți intențiile și ai curajul să faci primul pas.

Pentru unii, această eclipsă poate fi începutul unei transformări majore. Pentru alții, poate aduce claritate și liniște interioară.

Important este să fii prezent și să alegi conștient direcția în care vrei să mergi.