Numele neobișnuite ale gemenilor lui Elon Musk: Ce înseamnă Strider Sekhar și Comet Azure

Povestea din spatele acestor nume neobișnuite combină pasiunea pentru știință, literatură fantasy și jocuri video.

De unde vine numele Strider Sekhar

Strider Sekhar este unul dintre gemenii lui Elon Musk, născut în noiembrie 2021 prin fertilizare in vitro.

Strider este porecla în engleză a personajului Aragorn din celebra trilogie Stăpânul Inelelor de J.R.R. Tolkien — un erou simbol al curajului, onoarei și destinului.

Sekhar este un omagiu adus celebrului astrofizician Subrahmanyan Chandrasekhar, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1983, recunoscut pentru cercetările sale despre evoluția stelelor.

Prin acest nume, Musk a combinat fantasy-ul epic cu știința de vârf.

Semnificația numelui Comet Azure

Sora geamănă a lui Strider poartă numele Comet Azure, inspirat din universul jocurilor video:

Numele este o adaptare a „Comet Azur”, una dintre cele mai puternice și iconice vrăji din jocul Elden Ring (FromSoftware, 2022), un titlu extrem de apreciat la nivel mondial.

Prin acest nume, Musk a adus un omagiu pasiunii sale pentru jocuri și pentru estetica cosmică și mistică.

Câți copii are Elon Musk?

Elon Musk are aproximativ 14 copii cunoscuți, proveniți din mai multe relații. Strider Sekhar și Comet Azure sunt copiii lui cu Shivon Zilis, o executivă canadiană din cadrul Neuralink. Cei doi mai au împreună alți doi copii:

Arcadia , născută în februarie 2024

Seldon Lycurgus, născut la finalul anului 2024

De ce alege Musk nume atât de neobișnuite?

Elon Musk a declarat în mai multe rânduri că vede numele copiilor săi ca pe o extensie a creativității și a valorilor personale: știință, tehnologie, explorare spațială, mitologie și cultură pop, scrie 20minutos.es.

În cazul lui Strider Sekhar și Comet Azure, vedem clar această combinație de:

eroi legendari,

fizică și astronomie,

universuri virtuale futuriste.

Numele copiilor lui Elon Musk nu sunt alese la întâmplare. Ele reflectă un amestec de imaginație, știință și pasiune pentru universuri alternative. Strider Sekhar și Comet Azure sunt, astfel, nu doar nume neobișnuite, ci adevărate declarații despre modul în care Musk vede viitorul: curajos, cosmic și fără limite.