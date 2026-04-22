Eveniment unic: Moaștele Sfântului Gheorghe de la Athos ajung în România

Pentru prima oară ajunge în România racla cu o parte din moaștele sfântului de la Muntele Athos, Grecia. La Mânăstirea Pantocrator va rămâne până pe 28 aprilie.

Delegația ajunge în jurul orei 11:00, iar la 14:30, racla va fi așezată în biserica mare a mănăstirii din Drăgănești-Vlașca. Noaptea de 22 spre 23 aprilie aduce slujba de priveghere, urmată joi de Acatistul Sf. Gheorghe, la ora 8:00, și Sfânta Liturghie de la 9:00, oficiată de PS Nectarie, episcopul Irlandei și Islandei.

Cine a fost Sfântul Gheorghe?

Soldat roman din secolul III, torturat și decapitat pentru credința creștină, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a devenit simbol al biruinței creștine, prăznuit în calendarul ortodox pe 23 aprilie.

Evenimentul din Teleorman, în preajma Duminicii Mironosițelor, atrage pelerini din toată țara la hramul mănăstirii.

Credincioșii pot participa la slujbe zilnice, cu program detaliat pe site-urile eparhiale, potrivit observatornews.ro.