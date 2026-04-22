Jurnalul.ro Timp liber Eveniment unic: Moaștele Sfântului Gheorghe de la Athos ajung în România

de Redacția Jurnalul    |    22 Apr 2026   •   13:30
Sursa foto: doxologia.ro/Pentru prima oară ajunge în România racla cu o parte din moaștele Sf. Gheorghe.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe se sărbătorește pe 23 aprilie, iar în această zi are loc un eveniment unic în țara noastră. În această zi, peste un milion de credincioși creștin ortodocși sunt așteptați la Mânăstirea Pantocrator din Teleorman.

Pentru prima oară ajunge în România racla cu o parte din moaștele sfântului de la Muntele Athos, Grecia. La Mânăstirea Pantocrator va rămâne până pe 28 aprilie. 

Delegația ajunge în jurul orei 11:00, iar la 14:30, racla va fi așezată în biserica mare a mănăstirii din Drăgănești-Vlașca. Noaptea de 22 spre 23 aprilie aduce slujba de priveghere, urmată joi de Acatistul Sf. Gheorghe, la ora 8:00, și Sfânta Liturghie de la 9:00, oficiată de PS Nectarie, episcopul Irlandei și Islandei.

Cine a fost Sfântul Gheorghe?

Soldat roman din secolul III, torturat și decapitat pentru credința creștină, Sfântul Mare  Mucenic Gheorghe a devenit simbol al biruinței creștine, prăznuit în calendarul ortodox pe 23 aprilie.

Evenimentul din Teleorman, în preajma Duminicii Mironosițelor, atrage pelerini din toată țara la hramul mănăstirii.

Credincioșii pot participa la slujbe zilnice, cu program detaliat pe site-urile eparhiale, potrivit observatornews.ro.

Subiecte în articol: sfantul gheorghe athos pelerinaj teleorman
