Excese culinare de Crăciun? Așa îți revii rapid

de Andreea Tiron    |    28 Dec 2025   •   06:40
Sursa foto: Sfaturi rapide după excesele de sărbători

După mesele bogate de Crăciun, multe persoane se confruntă cu balonare, oboseală, digestie lentă și lipsă de energie.

Vestea bună este că organismul are o capacitate extraordinară de reglare, iar revenirea la starea de bine nu presupune diete drastice sau măsuri extreme. Câteva obiceiuri simple, aplicate imediat după sărbători, sunt suficiente.

1. Hidratează-te corect

Primul pas este apa. După excese alimentare și consum de alcool, corpul este adesea deshidratat.

  • Bea apă pe parcursul întregii zile

  • Poți adăuga lămâie sau ceaiuri neîndulcite

  • Evită sucurile și băuturile carbogazoase

Hidratarea ajută digestia și reduce senzația de balonare.

2. Revino la mese simple și ușoare

Nu este nevoie să „compensezi” prin înfometare. Din contră, mesele regulate și ușoare ajută corpul să se reechilibreze.

  • supe și ciorbe de legume

  • iaurt, ouă, pește, carne slabă

  • legume gătite ușor și fructe

Evită, pentru câteva zile, prăjelile, dulciurile concentrate și alimentele foarte procesate.

3. Nu sări peste micul dejun

După excese, mulți aleg să nu mănânce deloc dimineața. Acest obicei poate încetini metabolismul și accentua pofta de mâncare mai târziu. Un mic dejun simplu, chiar și unul modest, ajută organismul să revină la ritmul normal.

4. Mișcare ușoară, nu efort intens

Nu este momentul pentru antrenamente solicitante. Mișcarea blândă este mult mai eficientă:

  • plimbări de 20–30 de minute

  • stretching ușor

  • exerciții de respirație

Acestea stimulează digestia și îmbunătățesc starea generală.

5. Dormi suficient

Somnul este esențial în procesul de refacere. După zile aglomerate și nopți mai scurte, organismul are nevoie de odihnă reală.

  • încearcă să revii la un program regulat

  • evită ecranele seara

  • culcă-te mai devreme, chiar și cu 30–60 de minute

6. Fii blând(ă) cu tine

Unul dintre cele mai importante lucruri este să renunți la vinovăție. Câteva zile de excese nu definesc stilul tău de viață. Stresul și autocritica pot afecta digestia mai mult decât mâncarea în sine.

Ce NU este recomandat după sărbători

  • diete drastice sau „detoxuri” extreme

  • pastile minune pentru slăbit

  • înfometarea sau mâncatul o singură dată pe zi

Revenirea sănătoasă înseamnă echilibru, nu pedeapsă.

Recuperarea după excesele de Crăciun nu trebuie să fie complicată. Apă, mâncare simplă, mișcare ușoară și somn – acestea sunt cele mai eficiente „tratamente”. Corpul știe să se refacă dacă îi oferi condițiile potrivite. Sărbătorile trec, dar starea de bine se poate păstra.

