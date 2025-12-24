Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume

Este vorba despre YoungHoon Kim, un cercetător în inteligență artificială și antreprenor în vârstă de 36 de ani, care deține recordul mondial al celui mai mare coeficient de inteligență cunoscut – 276, potrivit World Council of Mental Sports.

Ce înseamnă, de fapt, un IQ de 276

În evaluările standard, orice scor de peste 140 este considerat nivel de geniu. Prin comparație, mari personalități ale secolului XX, precum Albert Einstein sau Stephen Hawking, aveau un coeficient de inteligență estimat în jurul valorii de 160.

Argumentul lui YoungHoon Kim despre începutul universului

Pe lângă activitatea sa în domeniul inteligenței artificiale, Kim are și studii de teologie, fiind absolvent al Yonsei University din Seul. În postări publice și interviuri citate de presa internațională, el susține că existența universului implică, logic, un punct de pornire.

„O linie nu poate începe fără un punct inițial. Dacă desenezi o linie pe hârtie, ea trebuie să pornească dintr-un punct. Fără acel punct, linia nu există”, explică Kim.

Aplicând acest raționament existenței în ansamblu, cercetătorul afirmă că universul și viața nu ar fi putut apărea fără un început clar.

De ce un trecut infinit nu ar fi posibil

Un alt argument adus de Kim se referă la conceptul timpului infinit. Potrivit acestuia, dacă timpul nu ar fi avut un început și s-ar fi întins la infinit în trecut, momentul prezent nu ar fi putut fi atins niciodată.

„Nu poți traversa un trecut infinit pentru a ajunge în prezent”, susține el, adăugând că simpla existență a „acum”-ului indică faptul că timpul a avut un punct de start.

Puterea creatoare și ideea de „cauză primă”

YoungHoon Kim mai folosește un exemplu matematic pentru a-și susține poziția: înmulțirea. Dacă înmulțești mereu cu unu, rezultatul rămâne același; nimic nou nu apare. Pentru ca universul să se dezvolte și să devină complex, ar fi fost necesară o intervenție din exterior, afirmă el.

„Pentru ca universul să înceapă și să crească până la tot ceea ce vedem astăzi, a fost nevoie de o putere mai mare, din afara sistemului”, explică cercetătorul.

Concluzia celui mai inteligent om din lume

Potrivit lui Kim, singura explicație care ar satisface simultan necesitatea unui început, a unei forțe suficiente și a unei inteligențe ordonatoare este existența unei cauze prime.

„Acea cauză trebuie să fie necesară, puternică, atemporală și inteligentă. Exact asta înțelegem atunci când spunem că Dumnezeu există”, concluzionează omul de știință sud-coreean.

Declarațiile lui YoungHoon Kim se înscriu într-o dezbatere veche de secole despre relația dintre știință și credință, readusă frecvent în prim-plan de cercetători, filosofi și teologi din întreaga lume.