4 tunsori care dublează volumul părului subțire și te fac să arăți mai tânără

de Anastasia Paul    |    03 Apr 2026   •   16:00
Părul subțire poate fi o provocare, însă stilul potrivit te poate transforma complet. Stiliștii susțin că problema nu este textura părului, ci tunsoarea greșită.

Cu o geometrie strategică a părului, volumul și aspectul tineresc nu mai sunt doar dorințe, devin realitate.

1. Blunt Bob – eleganță și densitate

Tunsoarea clasică Blunt Bob se evidențiază prin linia dreaptă și precisă, care adaugă greutate vizuală părului subțire. Acest stil creează iluzia unui volum dublu, iar cărarea adâncă pe lateral adaugă un aer sofisticat și îngrijit. Este alegerea ideală pentru femeile care caută un look elegant și structurat, fără compromisuri.

2. Pixie texturat – volum și efect de lifting

Tunsoarea pixie, în special varianta modernă puțin mai lungă, este un truc de volum instant. Straturile strategice de la creștet și părțile laterale mai scurte permit părului să stea în picioare, alungind vizual fața și oferind un efect de lifting facial. Este o opțiune îndrăzneață, dar care oferă prospețime și un look tineresc.

3. Bixie cu șuvițe ușoare – moliciune și încadrare facială

Pentru cele care nu doresc o schimbare drastică, hibridul între bob și pixie, denumit Bixie, sau bobul scurt cu șuvițe lungi în jurul feței, creează volum vizual și conturează trăsăturile. Șuvițele ușor ondulate de-a lungul pomeților și maxilarului conferă densitate și mișcare, păstrând feminitatea și rafinamentul look-ului.

4. Straturi fantomă – volum discret, dar eficient

Straturile ascunse, cunoscute ca straturi fantomă, oferă o structură internă părului fără a crea senzația de stratificare vizibilă. Stratul superior mai lung, susținut de straturile inferioare scurtate strategic, adaugă volum și aerisire. Stilizate în valuri moi, aceste tunsori dau impresia unui păr des și sănătos, fără efort suplimentar.

Volumul corect poate întineri

Specialiștii recomandă ca părul subțire să fie abordat cu tunsoarea potrivită, adaptată formei feței și densității firului. Cu alegerea corectă, părul poate părea mai bogat, iar trăsăturile faciale mai armonioase, oferind un efect vizual de întinerire, potrivit citymagazine.si.

