7 detalii care îți arată dacă geanta ta este originală sau falsă

Lumea falsurilor a devenit periculos de convingătoare. Gențile care arată perfect online nu au adesea nimic în comun cu originalul, cu excepția logo-ului, potrivit citymagazine.si

1. Plăcuța de inscripționare este completă

Pe interiorul genții originale, inscripția de pe placa de metal sau ceramică este perfect aliniată, fără mânjiri, litere nealiniate sau erori de font. Dacă materialul plăcii este din plastic, aceasta este prima alertă roșie.

2. Părțile metalice sunt aliniate

Fermoarele, cârligele și alte elemente metalice au un aspect uniform - aceeași culoare, strălucire și fără semne de zgârieturi sau pete. Dacă piesele nu se potrivesc sau arată ieftin, produsul este suspect.

3. Cusăturile sunt o oglindă a calității

La o geantă originală, cusăturile sunt uniforme, drepte, fără uzură sau cusături duble. Culoarea firului se potrivește exact cu materialul genții. Orice neregularitate poate fi semn al unui fals.

4. Interiorul are o ordine clară

Originalele au un model și o structură internă recognoscibile - materialele sunt de înaltă calitate (cum ar fi pielea moale sau textilele de înaltă calitate), iar elementele interne sunt coordonate cu cele externe. Simetria și atenția la detalii nu sunt o coincidență.

5. Pielea nu strălucește

O geantă de calitate este fabricată din piele naturală - are un finisaj ușor mat, este moale la atingere și nu emană o strălucire artificială. Dacă materialul sună gol sau alunecos, probabil este un înlocuitor sintetic.

6. Numărul de serie este unic

Fiecare geantă originală are un număr de serie unic, imprimat discret pe eticheta interioară. Acesta ar trebui să corespundă cu numărul fabricii și cu orice card de certificare. Dacă aceste informații lipsesc sau sunt generice, probabil că produsul nu este autentic.

7. Prețul spune mai multe decât crezi

Dacă prețul unei genți este doar o zecime din prețul său obișnuit, nu este o afacere, ci un avertisment. Gențile de mână originale provin rareori de pe site-uri web dubioase la prețuri ridicol de mici. Când ceva este prea frumos ca să fie adevărat, adesea este.

Cumpără o geantă online, dar fii atent.

