7 parfumuri dezvăluie puterea și rafinamentul femeilor de peste 50 de ani

Parfumul joacă un rol mai important decât își dau seama majoritatea oamenilor. Parfumul potrivit poate fi semnătura ta, cartea ta de vizită, accesoriul invizibil care te completează.

Anumite parfumuri continuă să apară la femeile care par să atragă atenția fără să încerce. Este vorba despre aromele clasice, comorile ascunse care au rezistat testului timpului.

1. Chanel No. 5

Există un motiv pentru care acest parfum a fost iconic de peste un secol, adică din 1921. Nu este doar parfum. Este o declarație.

Când Marilyn Monroe a spus că nu poartă nimic în pat în afară de câteva picături de Chanel No. 5, nu era doar provocatoare. A înțeles ceva fundamental despre acest parfum: este întruchiparea feminității sofisticate.

Amestecul de aldehide, iasomie, trandafir și lemn de santal creează ceva îndrăzneț și rafinat. Nu șoptește. Îți anunță sosirea fără să țipe.

Însă acesta nu este un parfum pe care îl poți purta oricum. Fie te angajezi, fie nu. Când o faci, oamenii își amintesc de tine.

2. Shalimar, Guerlain

Iată un parfum care spune o poveste de fiecare dată când îl porți. Shalimar are acea căldură și profunzime care vine doar dintr-un parfum cu adevărat complex. Combinația de vanilie, iris și tămâie creează ceva care se simte atât exotic dar și familiar în același timp.

Shalimar evoluează pe parcursul zilei. Începe cu o explozie strălucitoare de citrice, apoi se transformă în ceva mai bogat și mai senzual, pe măsură ce trec orele. Seara devine un parfum intim, aproape chihlimbar, care apropie oamenii.

3. Joy, Jean Patou

Joy a fost odată numit cel mai scump parfum din lume, și pe bună dreptate. Este nevoie de o cantitate extraordinară de flori pentru a crea doar o uncie din acest parfum.

Parfumul în sine este floral, fără scuze. Vorbim despre iasomie și trandafir în forma lor cea mai luxoasă, fără dulceața pudrată care poate face ca parfumurile florale să pară demodate.

Ceea ce face ca Joy să fie special este onestitatea sa. Nu există trucuri, nu există încercări de a fi la modă sau de a atrage toate privirile. Este o celebrare directă a frumuseții clasice și se potrivește perfect pe pielea matură.

Cele mai bune parfumuri sunt cele care îți sporesc prezența naturală, în loc să o mascheze, iar Joy face exact asta.

4. Fracas, Robert Piguet

Fracas este construit în jurul tuberozei, una dintre cele mai îmbătătoare flori albe. Dar aceasta nu este o floare timidă și delicată. Aceasta este tuberoză combinată cu note care o fac simultan cremoasă, verde.

Fracas nu este pentru cei slabi de inimă. Este îndrăzneț, încrezător și cere atenție. Dar dacă ai ajuns într-un punct al vieții tale în care ai terminat să-ți ceri scuze pentru că ocupi spațiu, acest parfum va deveni cel mai bun prieten al tău.

5. Miss Dior (originalul)

Există ceva la Miss Dior original pe care reformulările moderne pur și simplu nu îl pot surprinde.

Acesta este un parfum chypre verde, ceea ce înseamnă că are acea calitate pământie, echilibrată cu citrice și note florale. Miroase a sofisticat, precum echivalentul parfumat al unui sacou perfect croit.

Miss Dior este un parfum versatil. Îl poți purta la o întâlnire de afaceri, și te poți simți puternic. Îl poți purta la cină, și te poți simți elegant. Se adaptează situației, menținându-și în același timp caracterul esențial.

6. L'Heure Bleue, Guerlain

Ai trăit vreodată acel moment la amurg când cerul capătă acea nuanță particulară de albastru și totul pare suspendat între zi și noapte? Asta surprinde L'Heure Bleue. Este romantic fără a fi excesiv de dulce, sofisticat fără a fi rece.

Parfumul se deschide cu anason și bergamotă, apoi se topește în trandafir, garoafă și neroli. Dar ceea ce îl face cu adevărat special este baza de vanilie, boabe de tonka și iris, care îi conferă această calitate pudrată, aproape nostalgică.

Este genul de parfum care îi face pe oameni să se oprească și să încerce să-și dea seama ce este. Suficient de familiar pentru a fi reconfortant dar suficient de neobișnuit pentru a fi intrigant.

7. Opium, Yves Saint Laurent

Când Opium a fost lansat, în 1977, a fost scandalos. Numele, publicitatea, parfumul în sine - totul la el a sfidat convențiile. Aproape 50 de ani mai târziu, încă atrage privirile.

Opium este un parfum oriental, ceea ce înseamnă că este cald, picant și profund senzual. Vei găsi note de mandarină, bergamotă și smirnă combinate cu garoafă, lemn de santal și vanilie. Rezultatul este ceva care se simte atât exotic, cât și confortabil.

Ceea ce face ca Opium să fie potrivit pentru femeile de peste 50 de ani este bogăția sa. Acesta nu este un parfum ușor, casual, pe care îl pulverizezi și îl uiți. Este o experiență senzorială completă care se dezvoltă de-a lungul orelor, potrivit vegoutmag.com.

Gânduri finale

Parfumul potrivit nu înseamnă să miroși bine. Este vorba despre a te simți tu însăți.

Fiecare dintre cele șapte parfumuri și-a câștigat locul pe această listă pentru că au ceva special. Nu încearcă să te facă să miroși mai tânără, mai proaspătă sau la modă. Ele adaugă profunzime și dimensiune prezenței tale.

Partea cea mai bună? Nu trebuie să le deții pe toate. Trebuie doar să le găsești pe cele două (sau trei) parfumuri care te fac să te simți absolut de neoprit atunci când le porți.

Vizitează o parfumerie și testează-le pe piele, nu pe o bandă de hârtie. Lasă-le să se dezvolte câteva ore. Vezi care te face să stai puțin mai dreaptă, să zâmbești puțin mai mult, să te simți femeia care știi că ești.

Pentru că, până la urmă, a fi de neuitat nu înseamnă ceea ce porți, ci cum porți. Și când găsești un parfum care rezonează cu adevărat cu tine, toți ceilalți vor observa.