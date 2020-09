Oja semipermanenta: sfaturi pentru aplicare si indepartare

Pentru a avea o manichiura impecabila pentru o lunga perioada de timp, oja semipermanenta este solutia ideala. Dar cum functioneaza exact? Cum sa o elimini? Care sunt avantajele si dezavantajele ei?

Ideala pentru o vacanta pe malul marii, pentru a afisa maini si picioare ingrijite toata vara sau pur si simplu pentru cele care nu vor sa-si faca griji cu privire la unghii, oja semipermanenta se prezinta ca o solutie perfecta.

Oja semipermanenta este compusa din gel acrilic si lac care, odata aplicat pe unghia naturala, se usuca sub o lampa UV. Arata ca un lac clasic, deoarece are aceeasi consistenta, textura lichida si miros, dar are avantajul de a tine doua saptamani, fara descuamare, cu un lac mai stralucitor.

Cum se aplica oja semipermanenta?

Pentru aplicarea unei oje semipermanente intr-un salon, cosmeticianul incepe prin pregatirea unghiilor, ca si pentru o aplicatie clasica de lac. Astfel, el pileste si curata unghiile, inainte de a impinge inapoi cuticulele. Apoi aplica un strat de baza, pentru a fi catalizat sub o lampa UV timp de 30 de secunde.

Apoi vine aplicarea a doua straturi de lac colorat, de asemenea, cu 30 de secunde de uscare UV intre ele. In cele din urma, manichiurista termina totul prin aplicarea unui strat superior, pentru a proteja si a da stralucire lacului, care se va usca apoi 30 de secunde sub lampa UV.

Cum se elimina oja semipermanenta?

La doua saptamani de la aplicare, cand observi o delimitare intre lac si unghia care a crescut din nou, este timpul sa te intorci la salon pentru a scoate lacul semipermanent. Pentru a face acest lucru, cosmeticiana iti infasoara unghiile in bumbac impregnat cu acetona, care sunt ele insele acoperite cu folie de aluminiu pentru a tine totul impreuna. Acetona are proprietati emoliente care vor face posibila indepartarea celor 4 straturi prezente pe unghie, dupa aproximativ zece minute de aplicare. In cele din urma, este important sa aplici un ulei pe unghii pentru a le regenera.

Oja semipermanenta de acasa

Este posibil sa iti faci propria manichiura semipermanenta acasa, datorita truselor vandute in comert. Acestea contin lacuri gel (si nu acrilice, ca in salon) si o lampa UV, oferindu-ti astfel materialul adecvat, usor de utilizat, chiar si pentru incepatori. Tehnica de instalare este identica cu cea din salon: o baza, doua straturi de lac si un strat superior, care trebuie catalizate timp de 30 de secunde in fiecare etapa sub lampa UV.

Avantajele ojei semipermanente

Principalul avantaj al ojei semipermanente este ca dureaza doua saptamani, cu aceeasi stralucire ca atunci cand este aplicata. Avantajul este ca, indiferent de activitatile tale, oja semipermanenta nu va fi afectata de nimic. Prin urmare, aceasta tehnica este ideala pentru cei care nu doresc sa-si faca griji cu privire la manichiura sau pedichiura si care doresc sa fie impecabili pana la varfurile unghiilor, in toate circumstantele. Este, de asemenea, o solutie practica pentru femeile grabite, deoarece oja semipermanenta nu necesita timp de uscare: lacul este perfect la sfarsitul aplicarii.

De asemenea, ca si in cazul aplicarii unei oje clasice, toate culorile si toate stilurile sunt posibile.

Dezavantajele ojei semipermanente

Daca pare sa prezinte multe avantaje, oja semipermanenta are punctul negativ de a sufoca unghia timp de doua saptamani sub patru straturi de lac ermetic. Unghiile nu mai beneficiaza de razele solare, care totusi le ajuta sa creeze keratina de care are nevoie pentru a creste si a fi sanatoase. Acesta este motivul pentru care oja semipermanenta nu este recomandata pentru unghiile deteriorate sau fragile. Prin urmare, nu este pentru toata lumea.